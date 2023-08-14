Кому з військових повернули доплату у 30 тисяч гривень

Раніше уряд забрав надбавки у військових, зокрема й 30 тисяч гривень. Проте тепер, виплати повертаються. Хто зможе отримати ці премії, розповідаємо далі.

Кому повернуть премію 30 тисяч гривень

Уряд повернув виплати 30 тисяч гривень деяким військовим. Також надбавки отримуватимуть курсанти, поранені бійці, інструктори і строковики.

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Згідно з новими розпорядженнями премія 30 тисяч гривень передбачається для:

Рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро.

Поліцейських.

Військовослужбовців, які виконують завдання захисту населення.

Які ще надбавки для військових повернули

Керівний та інструкторсько-викладацького складу у навчальних центрах та підрозділах можуть отримувати від 15 до 30 тисяч гривень. Сума доплат залежить безпосередньо від кваліфікації.

100 тисяч гривень премії матимуть:

Військові, що перебувають в полоні, заручниках або на нейтральній території, безвісти зниклі.

Поранені, ті, що перебувають на реабілітації, у тому числі і за кордоном.

Загиблі внаслідок військових дій (виплату отримує родина).

Працівники ДСНС та поліції, які беруть безпосередню участь у бойових діях або у забезпеченні.

Рядовий і начальницький склад територіальних воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби, що залучаються безпосередньо Головнокомандувачем ЗСУ для виконання бойових завдань.

Сума виплат залежить відроду діяльності військового.

На 50 тисяч гривень доплат мають право:

Військові, що ведуть оборону на відстані з лінією зіткнення (виконують дистанційне управління).

Також надбавки зміняться для: