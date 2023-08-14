Кому з військових повернули доплату у 30 тисяч гривень
14 серпня 2023, 17:20Читать новость на русском
Джерело:Кабмін
Раніше уряд забрав надбавки у військових, зокрема й 30 тисяч гривень. Проте тепер, виплати повертаються. Хто зможе отримати ці премії, розповідаємо далі.
Кому повернуть премію 30 тисяч гривень
Уряд повернув виплати 30 тисяч гривень деяким військовим. Також надбавки отримуватимуть курсанти, поранені бійці, інструктори і строковики.
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Згідно з новими розпорядженнями премія 30 тисяч гривень передбачається для:
- Рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро.
- Поліцейських.
- Військовослужбовців, які виконують завдання захисту населення.
Які ще надбавки для військових повернули
100 тисяч гривень премії матимуть:
- Військові, що перебувають в полоні, заручниках або на нейтральній території, безвісти зниклі.
- Поранені, ті, що перебувають на реабілітації, у тому числі і за кордоном.
- Загиблі внаслідок військових дій (виплату отримує родина).
- Працівники ДСНС та поліції, які беруть безпосередню участь у бойових діях або у забезпеченні.
- Рядовий і начальницький склад територіальних воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби, що залучаються безпосередньо Головнокомандувачем ЗСУ для виконання бойових завдань.
На 50 тисяч гривень доплат мають право:
- Військові, що ведуть оборону на відстані з лінією зіткнення (виконують дистанційне управління).
Також надбавки зміняться для:
- Військових які у зв’язку з пораненням визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними чи непридатними до військової служби, після перебування у розпорядженні відповідних командирів понад два місяці. До кінця свого перебування, вони щомісяця отримуватимуть – 20 100 гривень.
- Строковики – 6 000 гривень.
- Курсанти – 2 350 гривень.