Майже 400 мільярдів гривень – уряд хоче збільшити фінансування безпеки та оборони

Видатки державного бюджету України на сектор оборони та безпеки збільшать на 412 мільярдів гривень. Цей законопроєкт вже схвалив уряд, тому його спрямують до Верховної Ради.

Уряд прагне збільшити фінансування безпеки та оборони

Зокрема 311 мільярда гривень спрямують на Міністерство оборони, пише 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Читайте також Зеленський розповів про потенціал та проблеми українського ВПК

Ми пропонуємо збільшити фінансування Сил безпеки та оборони України цього року на 412 мільярдів гривень. З них майже 311 мільярдів гривень передбачено на Міністерство оборони,

– повідомив Шмигаль.

Ба більше, пропонується спрямувати понад 100 мільярдів гривень на посилення спроможностей:

Мінстратегпрому;

Нацгвардії;

Прикордонної служби;

СБУ;

Головного управління розвідки.

Крім того, ще 6,3 мільярда гривень передбачається для Міністерства цифрової трансформації, зокрема для розвитку оборонних інновацій. А загалом в Україні хочуть збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 449 мільярда гривень.

Важливо! Згідно зі слів Шмигаля, джерела покриття цих видатків – це збільшення доходів бюджету і збільшення внутрішніх запозичень.