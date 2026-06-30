Уряд продовжив терміни використання Нацкешбеку

Уряд продовжив термін використання накопичених коштів у рамках Національного кешбеку. Усі накопичення можна буде використати до 31 липня 2026 року включно.

Про це 29 червня повідомили у телеграм-каналі Дії.

Дивіться також Українці можуть отримати 2 тисячі від уряду: виплати отримали вже мільйон осіб

Які зміни затвердив Кабмін?

Відповідні зміни, затверджені урядом, свідчать про те, що виплати за квітень українці почнуть отримувати з 3 липня. До них входять кошти за Національний кешбек за квітень, а також кешбек на пальне.

Використати усі накопичені на картці Національний кешбек кошти та кошти Зимової 1000 можна буде до 31 липня 2026 року включно,

– уточнили фахівці.

Водночас зазначається, що кешбек за травень, червень та подальші місяці можна буде використати до кінця місяця, у якому припинять або скасують воєнний стан. Однак не пізніше 30 квітня 2028 року.

Зазначимо, що накопичення можна витратити на комунальні послуги, ліки та медичні вироби, книги й друковану продукцію, поштові послуги, продукти українського виробництва, благодійність і донати на ЗСУ.

Раніше повідомлялось, що користувачі програми Нацкешбек мали використати накопичення до кінця червня. У разі невикористання їх повернули б до державного бюджету.