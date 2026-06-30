Об этом 29 июня сообщили в телеграм-канале Дии.

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Какие изменения утвердил Кабмин?

Соответствующие изменения, утвержденные правительством, свидетельствуют о том, что выплаты за апрель украинцы начнут получать с 3 июля. В их число входят средства по программе Национальный кэшбэк за апрель, а также кэшбэк на топливо.

Использовать все накопившиеся на карте Национальный кешбэк средства и средства Зимней 1000 можно будет до 31 июля 2026 года включительно,

– уточнили специалисты.

В то же время, кешбэк за май, июнь и последующие месяцы можно будет использовать до конца месяца, в котором прекратят или отменят военное положение. Однако не позже 30 апреля 2028 года.

Накопление можно потратить на коммунальные услуги, лекарства и медицинские изделия, книги и печатную продукцию, почтовые услуги, продукты украинского производства, благотворительность и донаты на ВСУ.

Ранее сообщалось, что пользователи программы Нацкешбэк должны использовать накопление до конца июня. В случае неиспользования их вернули бы в государственный бюджет.