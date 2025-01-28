Позабюджетні кошти: як на Україну вплинуло призупинення зовнішньої допомоги від США

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) призупинило фінансування всіх своїх програм у світі, зокрема і в Україні, через 90-денний аудит Держдепартаменту. Державний бюджет України не отримував жодних коштів з цих проєктів, уряд лише брав участь в їхній реалізації.

Фінанси виділялися американським компаніям, які шукали реципієнтів в Україні. Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, наголосивши, що гроші йшли винятково на гуманітарні потреби.

Дивіться також Трамп хоче накласти мита на метали, електроніку та ліки

Як призупинення фінансування програм USAID вплине на Україну

Економіст пояснив: кошти, отриманні Україною в борг або за грантами, є основою формування макрофінансової допомоги. Вони надходять у державний бюджет України від партнерів для фінансування соціальних програм:

на заробітні плати держслужбовцям, які не належать до сектору оборони;

на субсидії;

для допомоги малозабезпеченим родинам та людям з інвалідністю.

Натомість USAID фінансується коштом уряду США, гроші виділяються американським компаніям. Вони вже підбирають експертів та знаходять реципієнтів в Україні, які проводять відповідні заходи в межах цих кошторисів.

Загальний обсяг програм USAID з 2022 року і дотепер складає близько 7 мільярдів доларів. Це надзвичайно велика сума, але жодна копійка з цих коштів не надходила в держбюджет України. Уряд лише бере участь в реалізації проєктів за допомогою участі в тих чи інших заходах.

Економіст зауважив, що американські кошти йшли на гуманітарну допомогу, як-от:

реалізацію програм відновлення;

фінансування випуску підручників для початкових класів;

постачання медичних приладів у Дніпро;

обладнання туалетів на перехідному пункті пропуску між Україною та Польщею.

В американській адміністрації, яка сьогодні прийшла в Білий дім, є питання щодо ефективності використання коштів USAID. Вони вирішили призупинити ті програми на 90 днів і зробити аудит ефективності використання цих коштів,

– пояснив Олег Пендзин.

Та зупинка зовсім не стосується фінансування військово-технічної допомоги для України. Оскільки ця царина проходить через рішення Конгресу США, який торік виділив 61 мільярд доларів нашій державі. Невикористані кошти, 4 мільярди доларів, продовжимо отримувати відповідно до укладених контрактів озброєння.