Финансы выделялись американским компаниям, которые искали реципиентов в Украине. Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, подчеркнув, что деньги шли исключительно на гуманитарные нужды.

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Как приостановление финансирования программ USAID повлияет на Украину

Экономист объяснил: средства, полученные Украиной в долг или по грантам, являются основой формирования макрофинансовой помощи. Они поступают в государственный бюджет Украины от партнеров для финансирования социальных программ:

на заработные платы госслужащим, которые не относятся к сектору обороны;

на субсидии;

для помощи малообеспеченным семьям и людям с инвалидностью.

Зато USAID финансируется за счет правительства США, деньги выделяются американским компаниям. Они уже подбирают экспертов и находят реципиентов в Украине, которые проводят соответствующие мероприятия в рамках этих смет.

Общий объем программ USAID с 2022 года и до сих пор составляет около 7 миллиардов долларов. Это очень большая сумма, но ни одна копейка из этих средств не поступала в госбюджет Украины. Правительство лишь участвует в реализации проектов посредством участия в тех или иных мероприятиях.

Экономист отметил, что американские средства шли на гуманитарную помощь, например:

реализацию программ восстановления;

финансирование выпуска учебников для начальных классов;

поставку медицинских приборов в Днепр;

оборудование туалетов на переходном пункте пропуска между Украиной и Польшей.

В американской администрации, которая сегодня пришла в Белый дом, есть вопросы по эффективности использования средств USAID. Они решили приостановить те программы на 90 дней и сделать аудит эффективности использования этих средств,

– пояснил Олег Пендзин.

И остановка совсем не касается финансирования военно-технической помощи для Украины. Поскольку эта сфера проходит через решение Конгресса США, который в прошлом году выделил 61 миллиард долларов нашему государству. Неиспользованные средства, 4 миллиарда долларов, продолжим получать в соответствии с заключенными контрактами вооружения.