Укрзалізниця готує підвищення тарифів: кого торкнеться та чому без цього не обійтися

Уже з серпня тарифи на вантажні перевезення Укрзалізницею планують підвищити. Річ у тому, що промислова інфляція з моменту останньої індексації у 2022 році зросла понад удвічі.

Як оцінюють рішення Укрзалізниці

Це складне питання, зокрема, порушили на Конференції з відновлення у Гданську. Свою думку висловив заступник директора Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Марк Магалецький, передає компанія.

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Топменеджер ЄБРР наголосив, що після забезпечення безперебійної роботи в умовах війни перед Укрзалізницею стоїть новий виклик – зміцнення її фінансової стійкості. Тож компанія разом з українським урядом має переосмислити свою діяльність.

Бізнес-модель, яка працювала протягом останніх 30 років, ймовірно, вичерпала свій потенціал… Перегляд тарифів на вантажні перевезення – це складне, болюче, але необхідне рішення,

– вважає він.

Окрім того, Магалецький позитивно оцінив запровадження в Україні механізму компенсації суспільно важливих пасажирських перевезень (PSO). На його думку, цей інструмент має працювати на постійній основі та охопити також приміські маршрути.

Генеральна директорка з питань мобільності та транспорту Єврокомісії Магда Копчинська відзначила кроки уряду, спрямовані на підтримку Укрзалізниці, а також додала, що їй доведеться "пройти глибоку трансформацію в процесі євроінтеграції".

До слова, ЄБРР готовий і надалі фінансувати розвиток компанії, однак передумовою для розширення підтримки є забезпечення її довгострокової фінансової стійкості. З початку повномасштабної війни банк уже надав понад 700 мільйонів євро.

Нагадаємо, навесні Укрзалізниця вперше з 2024 року підвищила вартість постільної білизни в пасажирських потягах – до 95 гривень у плацкартах та купе, а також до 180 гривень у люксах.