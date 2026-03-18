В Україні запускають кешбек на пальне: скільки зможуть заощадити водії

На засіданні в середу, 18 березня, Кабінет Міністрів схвалив запуск кешбеку на пальне. Програма запрацює вже незабаром.

Коли запустять кешбек на пальне?

Про це Forbes Ukraine повідомив співрозмовник у Кабміні. Згодом інформацію підтвердила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Програма діятиме з 20 березня по 1 травня 2026 року. До слова, під час купівлі пального на АЗС можна отримати кешбек від держави:

15% – на дизель;

10% – на бензин;

5% – на автогаз.

Такий рівень відповідає поточному подорожчанню та дозволить зекономити близько 11 гривень на літрі дизелю, 7 гривень на літрі бензину та 2 гривні на літрі автогазу, зазначив співрозмовник ЗМІ.

Це додатковий інструмент підтримки у відповідь на зростання цін на пальне, який дозволяє швидко допомогти людям через механізм, що вже працює,

– наголосила натомість Свириденко.

Важливо! У програмі братимуть участь мережі, які зареєстровані в "Національному кешбеку": Укрнафта, OKKO, WOG, Amik Energy, BVS, KLO, Motto, Chipo, VostokGas, Autotrans, Mango, Parallel, Rodnik, "БРСМ-Нафта". Пізніше доєднаються UPG, Socar, Martin, Marshal тощо.