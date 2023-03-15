Долар пішов вгору: чого чекати від курсу валют цього тижня

Банкіри прогнозують, що валютний курс цього тижня буде стабільним та триматиметься поблизу нової рівноважної позначки у 38,5 гривень за долар. Разом з тим не виключають коливань в розмірі 0,3 – 0,5 гривні.

Чого чекати від курсу цього тижня

У коментарі 24 Каналу банкір Герман Марченко зауважив, що скоріш за все у найближчі 2 – 3 тижні курсовий коридор збережеться у своїх нових межах, що неодмінно позитивно позначиться на економічному розвитку країни вже у квітні – травні 2023 року.

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Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Можна сказати, що наразі готівковий курс є оптимальним в умовах війни. І найголовніше: це позитивне свідчення стабілізації економіки країни після виснажливого зимового періоду.

Інша банкірка Анна Золотько відмітила, що населення стало набагато менше купувати валюту. Так, наприклад, у період з 9 по 10 березня денний обсяг купівлі готівкової валюти скоротився до 50 мільйонів доларів, що на 8 – 9 мільйонів доларів менше за середні показники у ці дні від початку року.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Вартість долара на готівковому ринку продовжить тягнутися до курсу продажу американської валюти із розміщенням на тримісячному депозиті. Тож, на мою думку, протягом наступних 7 днів курс коливатиметься в діапазоні 38,2 – 38,9 гривні за долар.

До слова, Герман Марченко прогнозує, що цього тижня готівковий курс перебуватиме в межах 38 – 39 гривень за долар.

Який сьогодні курс долара на готівковому ринку