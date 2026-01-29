Заощадження у доларах чи євро: як змінюється курс та чи варто купувати валюту зараз

Ринок України реагує на динаміку в парі євро-долар, де курс американської валюти демонструє значне послаблення. Проте різких коливань ціни відносно гривні не відбувається, адже Нацбанк продовжує згладжувати коливання.

Як змінюється валютний курс?

На світовому валютному ринку євро демонструє максимальне з червня 2021 року зміцнення відносно долара. Водночас Національний банк України намагається стримати зростання вартості євро в гривнях зниженням долара. Про це в коментарі 24 Каналу розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Хоч Україна залежить від світових тенденцій пари євро-долар, НБУ в режимі керованої гнучкості контролює ситуацію на валютному ринку. Тому глобальне зміцнення євро не передається курсу в повному обсязі.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Ми можемо побачити ситуацію, при якій євро на світовому ринку зріс на 3%, а на українському – усього на 1,5. Але інші півтора відсотка ми побачимо в зниженні вартості долара. Відповідно, яку політику ухвалить для себе Нацбанк, важко уявити. Проте, розуміючи проінфляційну сутність євро для України, Нацбанк буде намагатися її стримувати. Особливо розуміючи, що резерви все одно знаходяться на близьких до максимальних рівнях.

Офіційний курс долара США на 30 січня визначений на рівні по 42,84 гривні (+8 копійок проти 29 січня), а євро оновлює історичний максимум – 51,24 гривні (+2 копійки).

Зауважте! У своєму оновленому макропрогнозі Нацбанк повідомив, що завдяки очікуваним обсягам зовнішньої допомоги міжнародні резерви України збережуться на достатньому рівні, аби й надалі підтримувати стійкість валютного ринку.

Чи варто купувати валюту на тлі коливань?

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, ситуація на валютному ринку нині дуже невизначена. Стратегія стримування євро Нацбанком робить цю валюту досить привабливою в умовах наростання спекулятивного тиску. Проте в разі зростання ризиків недофінансування, блекаутів та недостатності бюджетних надходжень НБУ може вдатися до іншої тактики.

Таке зростання євро приваблює покупців-спекулянтів до себе. Але ж з іншого боку ми бачимо, що все одно головним "диригентом" зараз виступає саме Нацбанк. Тільки він розуміє, наскільки готовий відпускати євро, коли посилювати інтервенції. Виглядає так, що спекулятивний тиск зростає, євро начебто привабливе. Але в якийсь момент Нацбанк може сказати: я буду стримувати зараз не євро, я зафіксую курс долара. І все інше, все, що зростає євро буде вже по вартості євро-долара на світовому ринку, один до одного,

– говорить експерт.

Загалом у лютому експерти очікують відносної стабільності на валютному ринку, хоч на ситуацію й можуть вплинути нові атаки Росії на критичну інфраструктуру.

За прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, коливання курсу долара у лютому відбуватиметься в межах 42,6 – 43,5 гривні, а євро – від 49 до 51,5 гривні.

Що впливає на послаблення долара?