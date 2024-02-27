Долар пожвавішав: де курс знову подорожчав
27 лютого 2024, 09:57Читать новость на русском
За останню добу долар та євро в банках та на чорному ринку додали в ціні. Втім найсуттєвіший ріст відбувся при купівлі та продажі в обмінниках.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 27 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,20 гривні (+5 копійок проти 26 лютого), а продаж – 38,70 гривні (без змін).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,40 гривні (+5 копійок), а продаж – в середньому за 42,10 гривні (+5 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,60 гривні (+12 копійок), а продаж – 38,70 гривні (+10 копійок).
- Євро купують за 41,95 гривні (+10 копійок), а продають за 42,15 гривні (+10 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,33 гривні (+11 копійок), а продаж – 38,77 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 41,83 гривні (+19 копійок), а продаж – 42,28 гривні (+14 копійок).
Вартість долара цього тижня
Як розповіла Анна Золотько 24 Каналу, курс американської валюти цього тижня рухатиметься різноспрямовано. Банкірка додала, що це відбуватиметься в усіх сегментах валютного ринку.
Наприкінці місяця бізнес потребуватиме додаткової гривневої ліквідності для сплати податків та зарплат українцям. Відтак до середини тижня слід очікувати на помірне зміцнення гривні.
Втім ближче до п’ятниці, прогнозує Золотько, в українців побільшає ресурсів для придбання іноземної валюти. Це може призвести до зворотного курсового руху.Важливо! Готівковий курс долара цього тижня становитиме – 38,30 – 38,90 гривні.