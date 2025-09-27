Ситуація на валютному ринку залишатиметься в стабільному стані, а офіційний курс – в межах показників липня – серпня. Таким чином, максимальна позначка ціни, до якої може дотягнути євро, не перетне 42 гривень.

Якою буде ціна долара?

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, найімовірніше, на перетині вересня та жовтня на валютному ринку навряд чи будуть суттєві зміни.

Читайте також Трамп вимагає від двох країн 900 мільярдів доларів авансом для зменшення тарифів

Відтак, офіційний курс долара може перебувати в межах липня-серпня, залишаючись на 1,2% – 1,9% за стартовий курс 2025 року.

Нагадуємо! На початку року офіційний курс був на рівні 42,02 гривні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Як і раніше, головним гравцем на українському ринку залишатиметься НБУ, що фактично гарантує утримання балансу між попитом і пропозицією, а відтак слід розраховувати, що й обсяг валютних інтервенцій, що має наситити попит, не перевищить 800 мільйонів доларів на тиждень.

Крім того, у вересні інфляція в річному вимірі може надалі знижуватися до 12,5%. Тобто вже протягом 4 місяців інфляція в країні у відношенні рік до року скоротиться майже на 3,5%.

Можемо також припустити, що через сезонне зниження деяких продовольчих товарів (передусім городини, фруктів) у місячному вимірі інфляція за підсумками вересня буде майже нульовою,

– каже Лєсовий.

Зауважте! З 29 вересня по 5 жовтня долар перебуватиме на міжбанку в діапазоні 41,25 – 41,65 гривні, а на готівковому ринку – 41,2 – 41,5 гривні.

Що буде з курсом євро?