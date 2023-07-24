Долар та євро різко опустилися в обмінниках: скільки коштують валюти
За вихідні найсуттєвіше долар та євро змінилися в обмінниках. Американська валюта втратила до майже 20 копійок при купівлі, а євро – близько 30 копійок.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 24 липня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,70 гривні (без змін проти 21 липня), а продаж – 37,30 гривні (без змін).
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- Готівкове євро банки купують за 40,90 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 41,65 гривні (-5 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,70 гривні (-19 копійок), а продаж – 37,30 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,75 гривні (-32 копійки), а продаж – 41,62 гривні (-5 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,14 гривні (+4 копійки), а продаж – 37,20 гривні (без змін).
- Євро купують по 41,38 гривні (+8 копійок), а продають за 41,55 гривні (без змін).
Коли НБУ відпустить курс
Як розповідає фінансовий аналітик Михайло Демків, влітку минулого року регулятор підняв курс з 29 гривень до 36 гривень. Відтак фіксований курс ще досі залишається на цій позначці. рік тому курс підняли з 29 гривень до 36 гривень.
Аналітик додав, що змін поки не варто очікувати щодо курсу. Найімовірніше, його зможуть "відпустити" тільки на початку 2024 року. Але така зміна буде поступовою, а коливання будуть в обидва боки.
Не впевнений, що до кінця цього року, можливо, десь на початку наступного нас чекає перехід до ситуації, коли ЗМІ знову щодня оприлюднять курс НБУ, і він змінюватиметься,
– каже Демків.