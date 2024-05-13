Зростання тарифу на електроенергію:до чого готуватися українцям

Тариф на електроенергію може сильно зрости. На збільшення вартості впливає значне пошкодження енергосистеми.

На скільки може зрости тариф

Очікувалось, що вартість тарифу за електроенергію може зрости до 3,5 гривень за кіловат-годину. Зараз побутові споживачі сплачують 2,64 гривні за кіловат-годину.

Читайте також Потрібна повна конфіскація російських активів: Малюська скептично поставився до дій Заходу

Однак, станом на тепер, розглядається збільшення тарифу до 4 гривень за кіловат-годину. Всередині системи відчувається значний дефіцит, внаслідок атак росіян, пояснила заступниця міністра Світлана Грінчук в ефірі телемарафону.

Світлана Грінчук Заступниця міністра енергетики Ми повинні усвідомлювати, що починаючи з 22 березня росіяни масовано атакують і дуже прицільно наші об'єкти, і на сьогоднішні вже втрачено більше 8 Гігават – це величезний обсяг потужностей, що генерують, значно пошкоджені і об'єкти системи передачі.

Маємо розуміти, що зараз ресурсів на відновлення енергосистеми в України недостатньо. Проте відкладати ремонт не можна, адже своєчасність проведення цих робіт вплине на успішність проведення наступного опалювального сезону.

Коли відбудеться підвищення

Точної дати зростання тарифу поки що немає. Для прийняття цього рішення, необхідно провести попередні розрахунки.

Очевидно, що незначне підвищення тарифів таки відбудеться. Просто зараз рішення ще не ухвалене – тривають дискусії та розрахунки. Але, найімовірніше, це відбудеться найближчим часом,

– повідомила Грінчук.

Вірогідно, українцям варто чекати на збільшення тарифу влітку.