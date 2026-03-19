Ціни на газ у Європі б'ють рекорди: чому вартість зросла на 35% за один день

Конфлікт на Близькому Сході та нові атаки на газові об'єкти призвели до суттєвого підвищення цін на газ у Європі. Водночас країнам загрожує тривала пауза у постачанні нафтопродуктів після останньої атаки Ірану по об'єктах СПГ.

Чому в Європі ростуть ціни на газ?

Про те, чи може виникнути дефіцит ресурсу, повідомляє Bloomberg.

Після іранських ударів, коли пошкодили найбільший світовий завод з експорту скрапленого природного газу, є ймовірність, що виникне дефіцит ресурсу.

Так, різко зросли ціни. Йдеться про 35% підвищення показника за добу.

Зауважте! Ціна нині більш ніж у двічі перевищує довоєнний показник.

Значення, ймовірно, стосуються тривалої зупинки в роботі заводу. Адже він був центром, який забезпечував близько п'ятої частини скрапленого газу для світового постачання.

Зокрема раніше компанія QatarEnergy теж повідомляла про ракетні удари по об'єктах з природним газом. Йдеться про серйозні пошкодження. І навіть попри те, що відвантаження із заводу призупини. Фактично він зараз не працює. Але нові атаки на нього утримуватимуть високі ціни на газ.

Зазначається, що точні масштаби пошкоджень і терміни відновлення поки визначити не можна. Водночас більшість скрапленого газу із Близького Сходу купують Азійські країни. А будь-яке тривале порушення постачань призведе до таких наслідків:

скорочення балансу пропозицій;

високі ціни на газ у всьому світі.

Постачання природного скрапленого газу із Катару теоретично можуть бути недоступними місяцями, а в найгіршому випадку – роками. Для газового ринку криза не закінчується просто тому, що війна закінчується, а Ормузька протока знову відкривається

– зазначив аналітик Global Risk Management, Арне Расмуссен

Зокрема загострення ситуації відбувається у складний час для Європи, коли після зими в резервуарах вичерпні запаси газу. Це означає, що влітку країнам доведеться купувати більше ресурсу. Однак серед перешкод – конкуренція з покупцями з Азії та скорочення обсягів доступних поставок.

Які наслідки для України від конфлікту на Близькому Сході?

Через війну в Ірані світові ціни на нафтопродукти продовжують зростати. Зокрема ситуація торкнулася й України, адже на АЗС ватрість пального змінюється щодня.

На ресурсі finance.ua проаналізували, що уряд підготував програми для поліпшення ситуації. Йдеться про кешбек на пальне, а також залучення Нафтогазу. Компанія погодилась працювати за мінімальною рентабельністю, щоб підтримати споживачів у складній світовій ситуації.

Водночас щодо прогнозів – найближчим часом стрімко дорожчатиме не бензин, а дизельне пальне. Таку думку висловив Сергій Куюн, директор компанії "А-95". Також він розповів про майбутні наслідки конфлікту на Близькому Сході.

Кардинальних змін на цьому важливому ринку не слід очікувати. Адже війна проти Ірану триває, Ормузька протока фактично перекрита. Її роль не треба недооцінювати, як це зараз намагаються зробити деякі експерти – крізь неї проходять до 20% танкерів, які завозили сиру нафту до європейських країн. Отже, вони втратили велику частину нафти. Це як на 20% скоротити ваше харчування. Зрозуміло, що ви будете певним чином голодним,

– зазначив Куюн.

Зокрема експерт додав, що Україна закуповує дизпальне на європейському ринку. Нині там є певний дефіцит, тому й ціни в Україні зростатимуть відповідно.

