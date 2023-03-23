Скільки коштів потрібно для відбудови України: оцінка Світового банку

Світовий банк змінив прогноз щодо суми коштів, необхідної для відбудови України. Потреба еквівалентна 2,6-кратному перевищенню річного економічного виробництва країни.

Необхідна сума наразі становить 411 мільярдів доларів, що на 62 мільярди більше за попередній прогноз.

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Світовий банк збільшив свою оцінку того, скільки Україні знадобиться для свого відновлення та реконструкції, виходячи з збитків, завданих протягом першого року вторгнення Росії.

Нова цифра, за спільною оцінкою банку, уряду України, Європейської комісії та ООН, більша за прогнозований ВВП України на 2022 рік у 2,6 раза.

Оцінка також показала, що вторгнення підштовхнуло 7,1 мільйона людей до бідності та повернуло назад 15-річний прогрес розвитку.

Це протверезна цифра, яка показує масштаби руйнувань і постійну потребу в міжнародній підтримці,

— сказала Анна Б’єрде, віцепрезидент Світового банку з Європи та Центральної Азії.

За даними Світового банку, збитки не зросли настільки, як можна було очікувати після перших трьох місяців через кілька факторів:

Найінтенсивніші конфлікти, які залишаються обмеженими територіями, які вже зазнали значної шкоди;

деякі потреби країни вже задоволені урядом разом із міжнародною підтримкою;

уряд здатний підтримувати потік основних послуг.

У рамках оцінки Світовий банк кількісно оцінив пряму фізичну шкоду інфраструктурі та будівлям, а також вплив на життя та засоби до існування людей.

Що відомо про відбудову України

Міністерка фінансів Польщі Магдалена Ржечковська заявила, що має ідею створити новий фонд для допомоги для України. Гроші з нього підуть на те, що потрібно зараз – це реконструкція мостів, інфраструктури для збереження економіки. Але також фонд буде працювати для відновлення України у майбутньому

Також буде створено робочу групу із залучення чеських компаній до відновлення України. Про це домовилась Міністерка економіки України Юлія Свириденко й міністр промисловості й торгівлі Чехії Йозеф Сікела.

Світовий банк уже мобілізував для України 20,6 мільярда доларів США, включно з охороною здоров’я та транспортом.