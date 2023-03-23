Скільки коштів потрібно для відбудови України: оцінка Світового банку
Джерело:Bloomberg
Світовий банк змінив прогноз щодо суми коштів, необхідної для відбудови України. Потреба еквівалентна 2,6-кратному перевищенню річного економічного виробництва країни.
Необхідна сума наразі становить 411 мільярдів доларів, що на 62 мільярди більше за попередній прогноз.
Цікаво Долар повернеться до 39 гривень: коли чекати на стрибок курсу
Світовий банк збільшив свою оцінку того, скільки Україні знадобиться для свого відновлення та реконструкції, виходячи з збитків, завданих протягом першого року вторгнення Росії.
Нова цифра, за спільною оцінкою банку, уряду України, Європейської комісії та ООН, більша за прогнозований ВВП України на 2022 рік у 2,6 раза.
Оцінка також показала, що вторгнення підштовхнуло 7,1 мільйона людей до бідності та повернуло назад 15-річний прогрес розвитку.
Це протверезна цифра, яка показує масштаби руйнувань і постійну потребу в міжнародній підтримці,
— сказала Анна Б’єрде, віцепрезидент Світового банку з Європи та Центральної Азії.
За даними Світового банку, збитки не зросли настільки, як можна було очікувати після перших трьох місяців через кілька факторів:
- Найінтенсивніші конфлікти, які залишаються обмеженими територіями, які вже зазнали значної шкоди;
- деякі потреби країни вже задоволені урядом разом із міжнародною підтримкою;
- уряд здатний підтримувати потік основних послуг.
У рамках оцінки Світовий банк кількісно оцінив пряму фізичну шкоду інфраструктурі та будівлям, а також вплив на життя та засоби до існування людей.Світовий банк уже мобілізував для України 20,6 мільярда доларів США, включно з охороною здоров’я та транспортом.
Що відомо про відбудову України
Міністерка фінансів Польщі Магдалена Ржечковська заявила, що має ідею створити новий фонд для допомоги для України. Гроші з нього підуть на те, що потрібно зараз – це реконструкція мостів, інфраструктури для збереження економіки. Але також фонд буде працювати для відновлення України у майбутньому
Також буде створено робочу групу із залучення чеських компаній до відновлення України. Про це домовилась Міністерка економіки України Юлія Свириденко й міністр промисловості й торгівлі Чехії Йозеф Сікела.