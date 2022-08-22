Як війна вплинула на вартість житла у Західній Україні

З початком повномасштабного вторгнення ціни на нерухомість піднялися у рази. Особливо така тенденція була присутня у західних регіонах України, куди переїхав великий відсоток населення з прифронтових областей. Яка зараз ситуація на ринку житла, читайте у матеріалі 24 каналу.

Як розповів 24 каналу Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості України, ціни на Заході не зросли, навіть навпаки є певне падіння від довоєнних (близько 10%). Позитивну динаміку показують тільки Закарпаття та Івано-Франківськ.

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Чому переселенці не їдуть купувати житло у Львові

Відомо, що Львів завжди був дорожчим за інші західні міста. Саме тому львівські ціни не завжди по кишені.

Юрій Піта президент Асоціації фахівців з нерухомості України Переселенці дійсно вивчають більш дешеві варіанти в інших містах західної України. Напевно не правильно сказати, що українці оминають Львів, просто шукають варіанти під свій бюджет. Хто має більше грошей, буде купувати у Львові, все ж таки велике місто з більшою діловою активністю. Частка покупців-переселенців зараз не дуже велика, 15 – 20% від загальної кількості угод.

Ціни на оренду житла

Медіанна вартість оренди в столиці впала на 54,6% в доларі або на 35% в гривні.

За даними dom.ria, найдорожче винаймати житло на сьогодні в Ужгороді (24 576 гривні) та Львові (20 476 гривні). Найдешевше житло можна винайняти у Рівному – всього за 8 764 гривні.

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Як повідомив раніше експерт вартість житла в західних регіонах зменшилися проти березня, квітня.

Прогнози щодо оренди на осінь

Юрій Піта зауважив, що оренда житла може підвищитись в таких містах, як Києві та Одеса, а от у західних регіонах навпаки стабілізується.

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