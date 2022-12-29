Велика Британія надасть Україні у 2023 році нову грошову допомогу

Велика Британія виділить 2,3 мільярда фунтів стерлінгів на допомогу Україні у наступному році. Про це розповів міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Допомога від Великої Британії

"Ще 2,3 мільярда фунтів стерлінгів підтримки в наступному році, і в цьому ми переконаємося, що у них є системи озброєння, які їм потрібні, і Сполучене Королівство допоможе їм купити їх в інших країнах світу", – сказав Воллес.

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Він додав, що Велика Британія надає Україні системи озброєння, які відповідають радянським зразкам, щоб вони могли збивати безпілотники. Нещодавно було передано тисячі зенітних ракет.

Також, за словами міністра, Велика Британія надає свої знання та досвід для того, щоб була змога краще координувати протиповітряну оборону на землі.

Я звернув увагу на вчорашні коментарі Гордона Брауна, що дуже важливо, щоб ми вказали і нагадали світові, що ми бачимо, як Росія порушує міжнародне право, систематично бере участь у воєнних злочинах, зґвалтуваннях і подібних речах, і не можна ігнорувати, що ми всі повинні протистояти цьому і переконатися, що Росія розуміє, що якщо вона не припинить те що робить зараз, то це матиме довгострокові наслідки,

– заявив Воллес.

Наслідки ракетної атаки 29 грудня: коротко

Через масовану атаку в багатьох областях зникло електропостачання.

Цього разу російські окупанти запустили 69 ракет. Українським силам ППО вдалося збити 54 крилаті ракети.

Одна з російських ракет влучила в житловий дім на Прикарпатті. На щастя, ніхто не постраждав.