Дивом ворожий снаряд не детонував. Спочатку надходила інформація про те, що у будинку на момент влучання ракети нікого не було. Насправді ж, у сусідній кімнаті сиділи жінка з дитиною.

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Від смерті відділяла стіна

Як зазначила глава Івано-Франківської облради Світлана Онищук, російські військові влучили ракетою у житловий будинок. Відомо, що у ньому мешкали жінка з дитиною. І в цей моторошний момент вони перебували у сусідній кімнаті. На щастя, ракета окупантів не вибухнула. Тож минулося без жертв.

Цинізму ворога немає меж. Це зло має бути покаране,

– наголосила вона.

Онищук додала, що наразі з 15 дворів, розташованих у радіусі 150 метрів, евакуювали місцевих мешканців. На місці влучання ракети працюють відповідні служби.

Раніше глава облради зазначила, що окупанти влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього спалахнула пожежа площею 50 квадратних метрів. Станом на 11:25 її вдалося локалізувати.

Крім житлового будинку на території Тлумацької територіальної громади, російські ракети падали також в області. Точної їх кількості не повідомляють. Відомо лише, що над їхнім знешкодженням працюватимуть.

Ворог випустив майже 70 ракет

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти використали різні види небезпечного озброєння для масованої атаки. Мовиться про:

крилаті ракети повітряного базування;

крилаті ракети морського базування;

зенітні керовані ракети до ЗРК С-300.

На жаль, не минулося без влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури. Водночас слід розуміти, що наші сили ППО вкотре продемонстрували свій професіоналізм. З випущених 69 крилатих ракет вдалося збити 54.

Зауважимо, що масована ракетна атака тривала кілька годин. Сирени не вщухали з пів на 6 ранку і майже до 11:00. Нагадуємо, що ризики наступних ударів усе ще зберігаються. Тож ні в якому разі не ігноруйте повітряну тривогу. Вирушайте до укриття щойно пролунають сирени. Це може врятувати вам життя.