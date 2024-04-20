Скільки коштуватиме великодній кошик у 2024 році
Наближається одне з найбільших свят для християн. Традиційно, на Великдень українці збирають кошики і прямують в церкву.
Скільки коштуватиме паска
Одним з головних атрибутів Великодня можна сміливо назвати паску. Деякі сім'ї купують готові вироби, однак є і ті, хто випікає їх самостійно. Науковці Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" підрахували, що цьогоріч святкування обійдеться українцям дорожче, передає 24 Канал.
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Відповідно до досліджень, стандартна домашня паска цьогоріч коштуватиме на 5,8% дорожче ніж у 2023 році. Для розрахунку використовували рецепт з такими пропорціями:
- 700 грамів борошна;
- 6 штук яєць;
- 150 грамів вершкового масла;
- 300 грамів молока;
- 400 грамів цукру;
- 40 грамів дріжджів;
- 200 грамів родзинок.
Якою буде вартість інших продуктів
Безумовно, кожна родина самостійно складає великодній кошик, відповідно до вподобань. Однак є базові складові, які можна найчастіше зустріти під час святкування. Зокрема "Кагор" цьогоріч коштує від 100 до 180 гривень.
За рік змінились ціни й на інші продукти. Станом на тепер, із молочною продукцією ситуація така:
- твердий сир – 450 – 500 гривень за кілограм – порівняно з 2023 роком ціна зросла на 31,9%;
- м'який сир – 37 – 45 гривень за стандартну пачку 200 грамів – за рік ціна збільшилась на 23,0%;
- вершкове масло – 73,2 – 80, за пачку 200 грамів – за рік подорожчало на 16,4%.
Найбільші витрати, як і зазвичай, стосуються м'ясних делікатесів:
- буженина – 500 – 540 гривень за кілограм – за рік ціна зросла на 14,2%;
- домашня ковбаса – 380 – 420 гривень за кілограм – у порівнянні з 2023 року подорожчала на 14,3%;
- сало – 210 – 280 гривень за кілограм – зросло в ціні на 3,1%.