Є за 30 гривень, а є і за понад 1000: скільки коштує паска на Великдень-2024

В Україні наближаються великодні свята. Традиційним їстівним символом на столі у цей період здавна вважалася паска, вартість якої сильно коливається цьогоріч. У деяких закладах країни, наприклад, кілограм паски може обійтися навіть у понад тисячу гривень.

Скільки коштує спекти паску власноруч

Журналісти 24 Каналу проаналізували ціни на паски у 4-х великих містах України, а саме Києві, Одесі, Львові та Дніпрі, для того, щоб дізнатися, де обрядовий здобний великодній хліб коштує найменше та найбільше.

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Вартість приготовленої власноруч паски складає цьогоріч майже 180 гривень за 1 кілограм, повідомляють в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки". Торік цей показник був на рівні майже 170 гривень.



Приготування української паски / Фото Pexels

Ціни у супермаркетах

В одній з мереж супермаркетів України вартість паски коливається від майже 50 до 114 гривень залежно від ваги.

Дані щодо вартості пасок були промоніторені у найбільших мережах супермаркетів України. Ціни виробів відрізняються одне від одної, адже все залежить від зовнішнього оздоблення та складових для приготування.

150 грамів традиційного здобного хліба обійдеться у 49,90 гривні (виробник "Culta"), а от 360 грамів – вже у 114 гривень (від "Biscotti").

Крім звичайної паски, в популярних супермаркетах пропонують ще й італійський панетоне – це кекс, що нагадує паску. Ціна такого – від 120 гривень та вище, а традиційна паска варіюється в ціні від 30 гривень.

За панетоне з цукатами та родзинками від Chef D'Italia доведеться віддати 500 гривень за понад 900 грамів.

Вартість за традиційні українські паски від "Крафтяра" з глазур'ю та кольоровою посипкою набагато нижча – стартова ціна від 30 гривень за 100 грамів. До речі, 300 грамів такої обійдеться у майже 75 гривень.

В іншій мережі продуктових магазинів ціни на паски можна знайти від 30 гривень до 150 гривень. Вартість залежатиме від ваги виробу.

Класична паска з глазур'ю та посипкою від "Майстрів Смаку" коштуватиме 50 гривень за 200 грамів, а за 550 грамів фірмової, покритої мигдальними пластівцями, треба буде віддати ледь не 150 гривень.

Діапазон вартості пасок у закладах

У відомій пекарні міста Лева вартість класичної паски з цукатами, родзинками та ваніллю складає до 600 гривень, залежно від ваги.

Відтак за 230 грамів доведеться віддати 290 гривень, а за 750 грамів – 600 гривень.

Нестандартні паски, як-от з лимонним курдом чи кракелюром ваніль-карамель, обійдуться вже дорожче.

За 640 грамів паски з лимонним курдом та 550 грамів паски з кракелюром ваніль-карамель треба заплатити 590 гривень.

В одній з одеських пекарень попередньо здійснюється замовлення на великодні паски, де ціна може коливатися від 750 гривень до 1 250 гривень.

Вишнево-макова паска обійдеться в 950 гривень за 850 грамів,

Маленька традиційна з цукатами та родзинками вийде дешевшою – 750 гривень за 500 грамів. Велика ж – у 1 250 гривень за 1 кілограм.

У популярному закладі Дніпра можна замовити такі паски, як-от фісташкову чи сирну. Ціна на них – до 550 гривень.

Паска з фісташкою, а також з малиною та родзинками, обійдеться в 550 гривень за 600 грамів.

Сирна паска з шоколадом, родзинками та ягодами вийде дешевшою. За 600 грамів – 480 гривень.

У київському закладі, де крім різних страв готують ще випічку, десерти тощо, доступні кілька різновидів пасок. Це класична, паска "Три молока" та паска "Victoria’s Secret" з полуничним мусом та апельсиновими цукатами. Вартість коливається від майже 600 гривень до 1 195 гривень.

Класична паска із вагою у майже пів кілограма коштуватиме 590 гривень.

Паска "Три молока" з вершковим кремом на основі згущеного молока – 990 гривень за 850 грамів.

Паска "Victoria’s Secret" – 1 195 гривень за 900 грамів.



Ціна паски залежить від складу приготування та оздоблення / Фото Unsplash