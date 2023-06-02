Великі збитки від обстрілів: експерт з енергетики пояснив, чи достатнє здорожчання світла

В Україні підвищили ціни на електроенергію для населення. Насамперед це пов'язано з атаками нашого ворога на критичну інфраструктуру.

Це рішення назріло давно. Слід розуміти, що наші сусіди платять значно більше, але і рівень зарплат дещо вищий Тому пряме порівняння цін є некоректним, порівнювати потрібно платоспроможність. Про це 24 Каналу сказав експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

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Проблема ще не вирішена

Є відповідний показник – енергетична бідність. За ним Україна перебуває на останньому місці не лише серед держав-членів ЄС, а й серед усіх інших держав пострадянського простору. Навіть у Молдові краща ситуація.

Потрібно нарешті завершити реформу електроенергетичного ринку, яка була розпочата у 2017 році. Але це ніяк не вдається. Ухвалене рішення є половинчастим, воно дозволить отримати кошти на ремонти влітку, але не вирішує проблему в цілому,

– акцентує експерт.

Так, проблема полягає в наявності на ринку різних цін, які не визначаються обсягами споживання чи класом напруги. Це сукупність достатньо дивно визначуваних прайскепів, зокрема на комерційному ринку, велика різниця між домогосподарствами й промисловими споживачами, яка може бути використана для зловживань не дуже добросовісними учасниками ринку. Відсутня адресна монетарна допомога тим верствам населення, які цього потребують.

"Мають бути якнайшвидше скасовані ці спеціальні забов'язання, потрібно запроваджувати єдині ціни для всіх з відповідним корегуванням на обсяги споживання та клас напруги. Є ціла низка характеристик, яка може відрізняти їх. Незалежно від споживача – має бути одна ціна", – наголосив Рябцев.

Якщо вона є зависокою для окремих категорій споживачів, а воно так є, то відповідно компенсації мають йти адресно – конкретним людям у монетарному вигляді. грошима держава має компенсуватися неспроможність до сплати цих ринкових цін.

Але ціни мають бути ринковими. Інакше ніякої реформи та обєднання з Європейським Союзом, зокрема, гармонізації на енергетичних ринках не відбудеться. На жаль, цього поки що немає, рішення знову відкладається,

– акцентував експерт з енергетики.

Було ухвалене рішення, здатне лише дещо покращити стан енергетичних компаній впродовж міжсезоння до початку нового опалювального сезону.

"Але 2.64 гривні – цього недостатньо для того, щоб отримати якісь суттєві кошти не лише для ремонтів, а й нормального от функціонування величезних компаній, які мають величезні збитки внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури, нестачі інвестицій та надходжень від споживачів", – підсумував фахівець.

Що відомо про рішення