Это решение назрело давно. Следует понимать, что наши соседи платят значительно больше, но и уровень зарплат несколько выше. Поэтому прямое сравнение цен некорректно, сравнивать нужно платежеспособность. Об этом 24 Каналу сказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

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Проблема еще не решена

Есть соответствующий показатель – энергетическая нищета. По нему Украина находится на последнем месте не только среди государств-членов ЕС, но и всех других государств постсоветского пространства. Даже в Молдове лучше ситуация.

Надо наконец завершить реформу электроэнергетического рынка, которая была начата в 2017 году. Но это никак не удается. Принятое решение является половинчатым, оно позволит получить средства на ремонты летом, но не решает проблему в целом.

– акцентирует эксперт.

Так, проблема заключается в наличии на рынке различных цен, не определяемых объемами потребления или классом напряжения. Это совокупность достаточно странно определяемых прайскепов, в частности на коммерческом рынке, большая разница между домохозяйствами и промышленными потребителями, которая может быть использована для злоупотреблений не очень добросовестными участниками рынка. Отсутствует адресная монетарная помощь тем слоям населения, которые в этом нуждаются.

"Должны быть как можно быстрее отменены эти специальные обязательства, нужно вводить единые цены для всех с соответствующей корректировкой на объемы потребления и класс напряжения. Есть целый ряд характеристик, которые могут отличать их. Независимо от потребителя – должна быть одна цена", – подчеркнул Рябцев.

Если она слишком высока для отдельных категорий потребителей, а оно так есть, то соответственно компенсации должны идти адресно – конкретным людям в монетарном виде. Средствами правительство обязано компенсироваться неспособность к уплате этих рыночных цен.

Но цены должны быть рыночными. Иначе никакой реформы и объединения с Европейским Союзом, в частности, гармонизации на энергетических рынках не произойдет. К сожалению, этого пока нет, решение снова откладывается,

– акцентировал эксперт по энергетике.

Было принято решение, способное лишь несколько улучшить состояние энергетических компаний за межсезонье до начала нового отопительного сезона.

"Но 2.64 гривны – этого недостаточно для того, чтобы получить какие-то существенные средства не только для ремонтов, но и нормального от функционирования огромных компаний, которые имеют огромный ущерб вследствие повреждения энергетической инфраструктуры, нехватки инвестиций и поступлений от потребителей", – подытожил специалист.

Что известно о решении