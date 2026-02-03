Демократам і не снилось: Трамп зібрав безпрецедентну суму на "битву" за Конгрес

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що "єдина річ", яка його насправді хвилює – втрата республіканцями контролю над Конгресом після виборів у листопаді. Щоб цього не допустити, він накопичив безпрецедентні фінансові резерви.

Скільки грошей зібрав Трамп?

Про це свідчать останні фінансові звіти виборчих компаній США, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Вплив росте: хто з адміністрації Трампа має амбіції стати наступним президентом

За їхніми даними, політичні комітети Трампа та Національний комітет Республіканської партії (RNC) зібрали загалом 483 мільйони доларів лише до кінця грудня 2025 року. Ця сума майже втричі більша за 167 мільйонів доларів, які вдалося накопичити демократам.

Левову частку коштів республіканці отримали від найбагатших донорів, зокрема, через обіди MAGA на курортах Трампа у Флориді та Нью-Джерсі.

Також вклад у виборчу скарбницю Трампа додали внески дрібних донорів, які надійшли завдяки нескінченним розсилкам SMS та електронних листів дрібним вкладникам. Саме вони складають ядро його руху "Make America Great Again".

Хто фінансує Трампа?

Після повернення до Білого дому трампівський комітет MAGA Inc. отримав восьмизначні внески від:

мільярдера Келсі Воррена та його компанії Energy Transfer LP);

трейдера Джеффа Ясса;

співзасновника OpenAI Грега Брокмана;

оператора криптобіржі Crypto.com (компанії Foris DAX Inc).

Тільки цей комітет зібрав 313 мільйонів доларів від моменту перемоги Трампа у 2024 році. Водночас комітет Never Surrender орієнтується на простих виборців і просить у них внески навіть по 33 долари.

Чи допоможуть гроші Трампу?

Втім, наразі невідомо, чи вистачить республіканцям рекордних накопичень, щоб виграти вибори до Конгресу. Як показує історія США, чинні президенти майже завжди програють проміжні вибори, і Трамп це розуміє.

Навіть президенти – республіканці чи демократи – після перемоги на виборах майже завжди програють проміжні. Це єдине, про що я турбуюся,

– заявив Трамп нещодавно в ефірі Fox News.

З 1938 року лише двічі партія президента отримувала додаткові місця в Палаті представників під час проміжних виборів. Наприклад, за першого терміну Трампа у 2018 році республіканці втратили 40 місць.

Наразі передвиборчі прогнози показують, що демократи мають більшу підтримку виборців. А їм достатньо відвоювати усього кілька крісел, щоб повернути контроль над Палатою представників.

Зауважте! Підтримка Трампа падає. Січневе опитування Pew Research Center продемонструвало, що більш як третина американців не схвалюють політику президента.

Що відомо про статки самого Трампа?