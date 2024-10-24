Перемога Трампа може негативно позначитися на економіці Німеччини

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США може завдати серйозного удару по економіці Німеччини. Особливо це буде відчутно, якщо Трамп почне торгову війну між США та Європою.

Як перемога Трампа може вплинути на Німеччину

Промислова міць Німеччини, яка раніше викликала заздрість, може стати її вразливим місцем, повідомляє Reuters.

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Трамп планує запровадити загальні тарифи у розмірі від 10% до 20% на майже весь імпорт, а також значно підвищити мита на китайські товари до 60% і більше. На його думку, такі заходи мають сприяти зростанню виробництва в США.

Зауважте! Якщо адміністрація Трампа запровадить тарифи на рівні 20% для країн ЄС, а Європа відповість аналогічними діями, ВВП єврозони може скоротитися на 1,3% у 2027 та 2028 роках, а в Німеччині – на 1,5%.

Які прогнози щодо Європи

Вплив на економіку ЄС зростатиме з 2025 по 2028 роки, тоді як США зазнають найбільшого падіння у перші два роки. Дослідження прогнозує, що ВВП США знизиться на 1,3% у разі введення тарифів у 10% і на 1,5% при тарифах у 20% у 2025 році.

За прогнозом МВФ, Німеччина, яка є найбільшою економікою Європи, стане єдиною країною G7, що не покаже економічного зростання два роки поспіль.

Цікаво! У 2023 році експорт Німеччини скоротився на 0,3% через слабкий світовий попит і геополітичну нестабільність, а у 2024 році уряд очікує скорочення на 0,1%.

Згідно зі звітом, німецький експорт до США може знизитися на 14,9%, якщо Трамп запровадить тарифи в розмірі 60% на китайські товари й 20% на продукцію з інших країн.

Зауважте! Особливо постраждають такі сектори, як автомобільна промисловість (падіння експорту на 32%) і фармацевтика (падіння на 35%).