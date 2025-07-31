Рада проголосувала за прийняття закону №13573. Рішення підтримали 332 депутати. У цьому законі йдеться про зміни до Бюджету 2025.

Як зростуть видатки України на оборону?

Закон №13573 включає лише збільшення видатків на оборонний сектор, пише 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.

Читайте також США впроваджують нові масштабні санкції: постраждає не тільки Іран

Ярослав Железняк Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики За основу та в цілому – 332 Я ще у травні говорив що там діра на 400 мільярдів!

Завдяки цьому рішенню, видатки на оборону зростуть на 412,3 мільярда гривень. З них: