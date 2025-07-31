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31 липня, 14:16
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Видатки на оборону буде збільшено: Рада ухвалила новий закон

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Рада ухвалила закон №13573, збільшуючи видатки на оборону на 412,3 мільярда гривень.
  • Збільшення включає 115 мільярдів на грошове забезпечення військових і 216 мільярдів на військову техніку та озброєння.

Рада проголосувала за прийняття закону №13573. Рішення підтримали 332 депутати. У цьому законі йдеться про зміни до Бюджету 2025.

Як зростуть видатки України на оборону?

Закон №13573 включає лише збільшення видатків на оборонний сектор, пише 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.

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Ярослав Железняк

Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики

За основу та в цілому – 332 Я ще у травні говорив що там діра на 400 мільярдів!

Завдяки цьому рішенню, видатки на оборону зростуть на 412,3 мільярда гривень. З них:

  • 115 мільярдів доларів має бути витрачено на грошове забезпечення військових;
  • 216 мільярдів доларів – закупівля та виробництво військової техніки, дронів та озброєння;
  • решта суми – інші потреби війська. 