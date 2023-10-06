Майже 303 мільярди гривень: в Україні збільшили видатки на оборону

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №10038 про збільшення видатків. Зокрема, на оборону виділять додаткові 302,6 мільярда гривень.

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа зазначила, що ухваленню документа передували 11,5 годин "інтелектуальних дискусій" з нульовим результатом, оскільки не відбулось жодних суттєвих змін. Як відомо, держбюджет на 2024 рік у першому читанні ухвалили 20 вересня.

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Підласа додала, що зарплати військовослужбовцям виплатять вчасно і в жовтні, і в листопаді, і в грудні.

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У пресслужбі Міністерства фінансів розтлумачили, що 224,5 мільярда гривень спрямують на зарплати військовослужбовців, а 78,1 мільярда гривень використають для закупівлі спецтехніки, військового обладнання, харчування військових та інших потреб:

Міноборони – +211 млрд;

МВС – +79,2 млрд;

СБУ – +4,2 млрд;

ГУР – +2,5 млрд;

Службі зовнішньої розвідки – +0,5 млрд;

Управлінню державної охорони – +0,2 млрд;

Мінстратегпрому для виконання програм розвитку ОПК – +4,4 млрд;

Адміністрації Держспецзв’язку – +0,6 млрд.

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