З часів СРСР такого ще не було: Росія виділить майже третину бюджету на війну з Україною

Вперше з часів радянського союзу Путін хоче направити майже третину загального бюджету країни на війну з Україною. Відповідний закон про федеральний бюджет на 2024-26 роки підписав президент Росії.

Скільки коштів виділить Росія на війну

На наступний рік за статтею "національна допомога" виділять 10,7 трильйона рублів, що на 70% більше ніж у 2023 році. Також це у 2,3 раза більше ніж у 2022 році та у три рази ніж у 2021 році.

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Загальна частка військових витрат у бюджеті досягне 29,5% й складе 36,66 трильйона рублів.

В останні роки свого існування СРСР виділяв третину бюджету на оборону. Наприклад у 1990 році на військові цілі було виділено 71 мільярдів рублів – це 29,4% від загального бюджету.

Також на 163 мільярдів рублів збільшили видатки за статтею "національна безпека", куди враховані бюджети МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСВП, на 2024 рік. Таким чином він становитиме 3,3 трильйона рублів. Тож сумарно на утримання армії та оборонно-промислового комплексу сумарно виділять 40% від усього бюджету.

Що буде з іншими витратами

Через те, що видатки на "національну безпеку" зросли, уряду доведеться скоротити фінансування в інших галузях. Наприклад:

підтримка економіки – зменшаться з 4,12 до 3,88 трильйона рублів;

– зменшаться з 4,12 до 3,88 трильйона рублів; освіта та медицина – по 1,6 трильйона рублів (їх заморозять, але через інфляцію вони знизяться);

– по 1,6 трильйона рублів (їх заморозять, але через інфляцію вони знизяться); проєкт "Охорона здоров'я" – з 321,3 до 289,9 мільярда рублів, тобто на 10%.

Натомість видатки на державні ЗМІ залишаться на рівні 121,3 мільярда рублів (раніше 122 мільярди). А от фінансування за статтею "культура та кінематографія" збільшать на 11% до 234 мільярди рублів.