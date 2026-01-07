На кону понад 500 мільярдів: битва за відбудову України вже почалася

За майже чотири роки війни українська економіка та інфраструктура зазнала колосальних втрат. На відбудову країни після війни знадобляться сотні мільярдів доларів, за які

Які втрати України у війні?

Наприкінці 2024 року прямі фізичні втрати України оцінювали у 176 мільярдів доларів. Ще близько 589 мільярдів доларів становили економічні збитки через втрату виробництва та зростання витрат. Ще один рік війни значно збільшив показники, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

За прогнозами фахівців, загальна вартість відбудови України після війни може сягнути близько 524 мільярдів доларів протягом наступних 10 років. І фінансувати її буде переважно Євросоюз та приватний сектор. Втім, на думку аналітиків, протистояння не уникнути.

Брюссель вже дав зрозуміти, що в обмін на гроші очікує основну частину контрактів на відбудову для європейських компаній.

З іншого боку, США, ймовірно, вимагатимуть того ж самого для американських підрядників, спрямовуючи інвестиції у відновлення України.

Якщо не брати до уваги понад 140 мільярдів доларів, які, як очікується, вкладуть приватні українські компанії коштом донорів, міжнародні інвестиції, ймовірно, зосередяться у трьох ключових сферах: енергетична інфраструктура, житлове будівництво та транспорт,

Як відновлюють енергетику України?

За словами видання, відновлення енергосистеми України вже розпочалося. У цьому напрямку головні зусилля спрямовані на ремонт електромереж і будівництво нових вітрових та сонячних електростанцій.

У 2025 році деякі компанії отримали значний імпульс завдяки інфраструктурним програмам Німеччини:

Heidelberg Materials та Holcim (європейські цементні підприємства);

Siemens Energy (виробник обладнання для вітрової та сонячної енергетики).

Водночас існують й інші європейські компанії, які також можуть скористатися можливостями відновлення, зокрема, австрійська Wienerberger, що виробляє широкий спектр будівельних матеріалів, та Strabag, що спеціалізується на мостах, дорогах, залізничній інфраструктурі.

На думку фахівців, саме компанії, які займаються будівництвом відновлюваної енергетичної інфраструктури, одні із перших зможуть заробити на відбудові після припинення вогню.

У міру того, як у 2026 році інвестори дедалі більше зосереджуватимуться на "дні після війни", тема відбудови України, ймовірно, вийде на перший план,

– зазначає видання.