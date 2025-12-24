Зеленський розповів, звідки Україна візьме гроші на відновлення після війни
- Україна планує залучити 800 мільярдів доларів через акціонерний капітал, гранти, боргові зобов'язання і внески приватного сектору для відновлення країни.
- Зокрема, США та Європа розглядають можливість створення фонду в розмірі 200 мільярдів доларів для інвестування.
У середу, 24 грудня, Володимир Зеленський уперше розкрив зміст напрацьованого зі США та Європою 20-пунктного мирного плану. У документі, зокрема, йдеться про відновлення та розвиток.
Звідки Україна візьме гроші на відновлення?
Для цього передбачено різні кошти. Деталі президент розповів під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
По-перше, 9 пункт плану передбачає створення кількох фондів для розв'язання питань відновлення української економіки, реконструкції пошкоджених районів і регіонів, гуманітарних питань.
Метою буде залучення 800 мільярдів доларів через акціонерний капітал, гранти, боргові зобов'язання і внески приватного сектору – щоб допомогти Україні повністю реалізувати свій потенціал.
800 мільярдів доларів – це наша загальна оцінка втрат від цієї російської війни. Це те, про що ми говоримо з партнерами,
– уточнив Зеленський.
Наприклад, ця частина документа має:
Пункт А – США та європейські країни створять фонд капіталу й грантів з цільовим розміром 200 мільярдів доларів для прозорого та ефективного інвестування в Україну.
Однак наразі це лише предмет для розмови: по 100 мільярдів від США та Європи. "Ми не знаємо, чи погодиться Європа… Ми до кінця не знаємо, як буде", – додав президент. Перемовини тривають, а радники з нацбезпеки деяких держав ще не розповіли свою позицію повністю.
Пункт B – Для післявоєнної відбудови України буде застосовано широкий спектр капіталовкладень та інших фінансових інструментів.
Зокрема, глобальні інституції з відбудови використовуватимуть механізми для посилення та сприяння цим зусиллям.
Пункт С – Україна впроваджує найкращі світові стандарти для залучення прямих іноземних інвестицій.
Пункт D – Україна залишає за собою право на компенсацію за завдані збитки.
Компенсацію для нас дуже важливо було акцентувати… Маємо на увазі реальну компенсацію за шкоду від агресії,
– наголосив Зеленський.
Наприклад, наразі є рішення Європи про 90 мільярдів євро підтримки на два роки – безвідсотковий кредит. У майбутньому його мають покрити репарації від країни-агресорки.
Окрім того, залишаються ще 210 мільярдів заморожених російських активів. "Тобто ми розуміємо, що кошти є, і що загалом має бути відшкодовано так чи інакше значно більше", – додав президент.
Нагадаємо, раніше The Washington Post писав про потенційний конфлікт щодо заморожених російських коштів. Після публікації першого 28-пунктного мирного плану європейські країни, зокрема Бельгія, відчули тиск з боку представників США, який пояснили спробами країни-агресорки втрутитися у питання.
До слова, досі в ЄС взагалі уникали використання заморожених активів центробанку, але вплинула відмова адміністрації Дональда Трампа надавати нове фінансування Україні. Довелося шукати додаткові ресурси, щоб не обтяжувати платників податків.
Про що ще йдеться в мирному плані?
Після укладення перемир'я Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США. Однак американська позиція полягає в тому, що вони хочуть мати відповідний паритет з росіянами.
Також один з пунктів плану передбачає створення вільної економічної, або ж демілітаризованої зони на Донбасі.
За словами Зеленського, українська сторона розуміє, що після закінчення війни США будуть послідовно йти до зняття санкцій. "І тут питання вже – наскільки сильними можуть бути європейці", – додав президент.