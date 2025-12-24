Зеленський розповів, звідки Україна візьме гроші на відновлення після війни

У середу, 24 грудня, Володимир Зеленський уперше розкрив зміст напрацьованого зі США та Європою 20-пунктного мирного плану. У документі, зокрема, йдеться про відновлення та розвиток.

Звідки Україна візьме гроші на відновлення?

Для цього передбачено різні кошти. Деталі президент розповів під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Дивіться також "Ми наближаємося до розв'язки": великий прогноз історика Ярослава Грицака для України на 2026 рік

По-перше, 9 пункт плану передбачає створення кількох фондів для розв'язання питань відновлення української економіки, реконструкції пошкоджених районів і регіонів, гуманітарних питань.

Метою буде залучення 800 мільярдів доларів через акціонерний капітал, гранти, боргові зобов'язання і внески приватного сектору – щоб допомогти Україні повністю реалізувати свій потенціал.

800 мільярдів доларів – це наша загальна оцінка втрат від цієї російської війни. Це те, про що ми говоримо з партнерами,

– уточнив Зеленський.

Наприклад, ця частина документа має:

Пункт А – США та європейські країни створять фонд капіталу й грантів з цільовим розміром 200 мільярдів доларів для прозорого та ефективного інвестування в Україну.

Однак наразі це лише предмет для розмови: по 100 мільярдів від США та Європи. "Ми не знаємо, чи погодиться Європа… Ми до кінця не знаємо, як буде", – додав президент. Перемовини тривають, а радники з нацбезпеки деяких держав ще не розповіли свою позицію повністю.

Пункт B – Для післявоєнної відбудови України буде застосовано широкий спектр капіталовкладень та інших фінансових інструментів.

Зокрема, глобальні інституції з відбудови використовуватимуть механізми для посилення та сприяння цим зусиллям.

Пункт С – Україна впроваджує найкращі світові стандарти для залучення прямих іноземних інвестицій.

Пункт D – Україна залишає за собою право на компенсацію за завдані збитки.

Компенсацію для нас дуже важливо було акцентувати… Маємо на увазі реальну компенсацію за шкоду від агресії,

– наголосив Зеленський.

Наприклад, наразі є рішення Європи про 90 мільярдів євро підтримки на два роки – безвідсотковий кредит. У майбутньому його мають покрити репарації від країни-агресорки.

Окрім того, залишаються ще 210 мільярдів заморожених російських активів. "Тобто ми розуміємо, що кошти є, і що загалом має бути відшкодовано так чи інакше значно більше", – додав президент.

Нагадаємо, раніше The Washington Post писав про потенційний конфлікт щодо заморожених російських коштів. Після публікації першого 28-пунктного мирного плану європейські країни, зокрема Бельгія, відчули тиск з боку представників США, який пояснили спробами країни-агресорки втрутитися у питання.

До слова, досі в ЄС взагалі уникали використання заморожених активів центробанку, але вплинула відмова адміністрації Дональда Трампа надавати нове фінансування Україні. Довелося шукати додаткові ресурси, щоб не обтяжувати платників податків.

Про що ще йдеться в мирному плані?