У скільки обійдеться відбудова України: Шмигаль дав відповідь

Після початку повномасштабної війни, Україна зазнала значних збитків. Росія продовжує руйнувати українську інфраструктуру. Збитків зазнають усі галузі, зокрема енергетична і економічна.

Де можна знайти кошти на відбудову України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного засідання українського уряду та Європейської комісії сказав, що відбудова України потребує значних фінансових ресурсів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Коли ми говоримо про відбудову України, це означає, що європейські компанії можуть інвестувати в такі зусилля. І це означає, за приблизними підрахунками, що відновлення України буде коштувати 500 мільярдів євро. Але така відбудова України може стати Magnum opus для Європи – ключовим завданням на роки вперед.

Шмигаль також висловив позицію українського уряду, відносно використання російських заморожених активів.

Прийшов вже час конфіскувати ці активи. Таке рішення буде повністю легітимним, і зараз час кристалізувати відповідну юридичну основу,

– заявив Шмигаль.

Нагадаємо! Зараз ЄС займається підготовкою 17 пакету санкцій проти Росії.