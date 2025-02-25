У скільки обійдеться відбудова України: Шмигаль дав відповідь
- Відбудова України потребує значних фінансових ресурсів.
- Український уряд пропонує конфіскувати російські заморожені активи для відновлення України.
Після початку повномасштабної війни, Україна зазнала значних збитків. Росія продовжує руйнувати українську інфраструктуру. Збитків зазнають усі галузі, зокрема енергетична і економічна.
Де можна знайти кошти на відбудову України
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного засідання українського уряду та Європейської комісії сказав, що відбудова України потребує значних фінансових ресурсів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
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Коли ми говоримо про відбудову України, це означає, що європейські компанії можуть інвестувати в такі зусилля. І це означає, за приблизними підрахунками, що відновлення України буде коштувати 500 мільярдів євро. Але така відбудова України може стати Magnum opus для Європи – ключовим завданням на роки вперед.
Шмигаль також висловив позицію українського уряду, відносно використання російських заморожених активів.
Прийшов вже час конфіскувати ці активи. Таке рішення буде повністю легітимним, і зараз час кристалізувати відповідну юридичну основу,
– заявив Шмигаль.
Нагадаємо! Зараз ЄС займається підготовкою 17 пакету санкцій проти Росії.