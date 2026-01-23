ЄС готує великий план відбудови України: фон дер Ляєн розкрила головні напрямки

Про це розповіла президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після неформальної зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі, передає 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Дивіться також Хочете мир – платіть 1 мільярд доларів: як Рада Трампа загрожує Україні та чому туди запросили Путіна

За її словами, наразі Київ та Вашингтон близькі до досягнення угоди про єдину, об'єднану систему відновлення української держави. Вона впевнена, що союзники зможуть посилити процвітання України одразу, як вдасться досягти припинення вогню або миру.

Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії Ми говоримо про єдиний документ, який представляє колективне бачення українців, американців та Європи щодо повоєнного майбутнього України.

Очільниця Єврокомісії зазначила, що "Пакет процвітання" для України базується на оцінці Світового банку, який проаналізував потреби держави для відновлення після війни. Він спирається п'ять стовпів:

Перший напрямок

Пріоритетом має бути підвищення продуктивності України завдяки проведенню реформ, які сприятимуть розвитку бізнесу та посилять ринкову конкуренцію.

Другий напрямок

Київ має прискорити темпи інтеграції у єдиний ринок Євросоюзу, провівши реформи у головних секторах економіки.

Третій напрямок

Союзники повинні значно збільшити інвестиції в Україну. За словами фон дер Ляєн, вже діє інвестиційна рамка, яка є частиною Українського фонду ЄС.

Четвертий напрямок

Координацію донорів необхідно посилити, адже Київ потребує не лише державних коштів, але й приватних інвестицій. Зокрема, має активно працювати Платформа донорів для України, яка об'єднала Єврокомісію, країни G7 та інші держави.

П'ятий напрямок

Необхідні фундаментальні реформи, які зміцнять верховенство права, активують боротьбу з корупцією та модернізують державне управління.

Ця угода щодо рамкової програми процвітання є дуже важливою віхою. Як я вже сказала, ми майже завершили роботу. Зараз ми активно готуємо майбутнє України як сучасної суверенної та вільної країни, і це потужний сигнал нашому хороброму сусіду та партнеру у важкий час,

– наголосила фон дер Ляєн.

Що відомо про угоду США та України?

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що Україна та США спільно розробили "Дорожню карту процвітання" для відновлення та економічного розвитку української держави після війни.

Це довгостроковий економічний документ, бачення до 2040 року, яке розроблене спільно зі Сполученими Штатами. Фактично передбачені всі ключові елементи угоди про інвестиції та майбутнє відновлення,

– пояснив глава держави.

Карта передбачає створення спеціального інвестиційного фонду для розвитку різних галузей економіки, зокрема:

технологічного сектору;

центрів обробки даних;

сфери штучного інтелекту тощо.

Також планують спільні інвестиції у відновлення, модернізацію та експлуатацію газової інфраструктури.

Важливо! За підсумками "Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення" (RDNA3), проведеної урядом України та Світовим банком, станом на лютий 2025 року вартість відбудови України протягом наступних 10 років склала 524 мільярди доларів. Але у листопаді Світовий банк розпочав чергову щорічну оцінку збитків.

Що відомо про відбудову України?