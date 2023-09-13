Стан енергосистеми України: чи вдасться українцям пережити зиму в теплі

Російські обстріли сильно пошкодили енергосистему України. Проте спеціалістам вдалося провести ремонтні роботи і запровадити заходи для збереження енергооб'єктів під час обстрілів.

Що з енергосистемою України зараз

Українська енергосистема перебувала у критичному стані після численних російських обстрілів. Однак, за літо енергетики змогли провести масштабні ремонтні роботи. Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив про готовність енергосистеми і розповів про можливі ризики, повідомляє 24 Канал.

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Володимир Кудрицький Голова "Укренерго" На вересень і жовтень ми не прогнозуємо якихось проблем з покриттям споживання. Електроенергії зараз вистачає в системі. Звісно, якщо в ці місяці не буде масованих обстрілів.

Варто зауважити, що ГУР Міноборони запевняють, що масовані атаки будуть. Кудрицький вважає, що українці мають винайти методи захисту обладнання від ураження дронами та ракетами.