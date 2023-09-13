Что с энергосистемой Украины сейчас

Украинская энергосистема находилась в критическом состоянии после многочисленных обстрелов. Однако за лето энергетики смогли провести масштабные ремонтные работы. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил о готовности энергосистемы и рассказал о возможных рисках, передает 24 Канал.

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Владимир Кудрицкий Глава "Укрэнерго" На сентябрь и октябрь мы не прогнозируем каких-либо проблем с покрытием потребления. Электроэнергии сейчас хватает в системе. Конечно, если в эти месяцы не будет массированных обстрелов.

Следует заметить, что ГУР Минобороны уверяют, что массированные атаки будут. Кудрицкий считает, что украинцы должны изобрести методы защиты оборудования от поражения дронами и ракетами.