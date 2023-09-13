Що з енергосистемою України зараз
Українська енергосистема перебувала у критичному стані після численних російських обстрілів. Однак, за літо енергетики змогли провести масштабні ремонтні роботи. Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив про готовність енергосистеми і розповів про можливі ризики, повідомляє 24 Канал.
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На вересень і жовтень ми не прогнозуємо якихось проблем з покриттям споживання. Електроенергії зараз вистачає в системі. Звісно, якщо в ці місяці не буде масованих обстрілів.
Варто зауважити, що ГУР Міноборони запевняють, що масовані атаки будуть. Кудрицький вважає, що українці мають винайти методи захисту обладнання від ураження дронами та ракетами.
На жаль, ми маємо негативний досвід минулої зими, але це дає нам змогу підготуватися до можливих російських атак. Ми всі – і ППО, і енергетики, і українці – знаємо чого чекати від ворога.
– запевнив Кудрицький
Тогорічні обстріли завдали значний удар по українським підприємствам. Прем’єр-міністр України – Денис Шмигаль заспокоїв українців і розказав, що спеціалісти формують багатоступінний захист об'єктів енергетики. Політик наголосив, що зима хоч і буде складною, проте підприємства готуються до критичних ситуацій.