Економте світло: українців попередили про відключення світла 18 квітня

Уже сьогодні на українців можуть чекати відключення світла. Це пов'язано з погіршенням погодних умов.

Відключення світла 18 квітня

Через нестачу власної генерації та імпорту від союзників на українців можуть чекати відключення світла. Аби цього не сталося, потрібно економити світло у пікові години.

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Сергій Коваленко Генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Не думав, що так швидко прийдеться писати цей пост. Але різке похолодання по Україні змушує. Є високий ризик, що завтра нам всім може не вистачити генерації + імпорту.

Він наголосив, що для запобігання відключень, українці повинні економити світло з 19 по 22 години.

Такий невеличкий тест нашої командної роботи. Давайте спробуємо завтра (сьогодні – ред.) пройти день без обмежень,

– додав він.

Чи чекати відключень світла

З вівторка по середу навантаження на енергосистему зросло на 7%.

У коментарі для 24 Каналу Юрій Щедрін сказав, що відключення світла уже є у деяких областях, і є вірогідність, що далі вони будуть більш масштабними.

Юрій Щедрін Експерт з енергетики та економіки Це залежить від наступних кроків, що буде знищено ще і як впорається система. Зараз в нас є імпорт енергії, що нам допомагає, плюс сонячна погода, плюс відновлювальна енергія. Але як ми пройдемо період, коли будуть знищені навантаження, ніхто зараз не знає. Дуже ймовірно, що будуть проблеми і відключення. І велике питання, що буде у наступний опалювальний сезон, якщо не вдасться ці наслідки подолати.

Його відповідь доповнив Володимир Омельченко. Він розповів для 24 Каналу, що перші планові відключення по усій Україні можуть виникнути у липні – серпні.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова В липні – серпні з одного боку будуть виведені в ремонт блоки АЕС та ТЕС для підготовки до зими. А з іншого боку, у нас буде пік споживання пов'язаний з дуже спекотною погодою, бо скрізь збільшиться використання кондиціонерів. І тому в цей період прогнозується певний дефіцит потужності, що може призвести до планових відключень. А взимку цей дефіцит може ще зрости, оскільки взимку ще більше збільшиться споживання.

Він додав, що Україна не встигне на 100% відновити свої потужності до опалювального сезону. Максимум на який варто очікувати – 70%.