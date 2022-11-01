У Міненерго пояснили складність прогнозування графіка відключення електроенергії

Росія продовжує обстрілювати інфраструктуру передачі електроенергії нашої держави. Окупанти спрямовують всі удари саме на трансформатори та лінії передачі.

Самі ж станції та генерація суттєво не пошкоджені. Вони мають пошкодження, але вони не є значними. Про це 24 каналу розповів радник міністра енергетики Олександр Харченко.

Чому складно зробити точний графік відключень

Станом на зараз у частині, що стосується гідроелектростанцій, не відбулося критичних пошкоджень. Однак загарбники завдали ударів по кількох дуже важливих трансформаторних підстанціях і їх треба відновлювати.

"Зараз постачання значної кількості українців відбувається за тимчасовими схемами, які не витримують повну потужність", – повідомив Харченко.

Саме тому наразі працює графік відключень. У Міненерго розуміють, що українці хочуть знати точний графік відключень, але наразі це неможливо зробити, оскільки невідомо, куди прилетить російська ракета.

На жаль, сьогодні через постійні атаки фізично неможливо встановити регулярний, точний та достеменний графік відключень. Ми робимо все можливе, щоб попереджати людей та надавати інформацію якомога швидше,

– пояснив радник міністра енергетики.

Він закликав українців з розумінням віднестися до цієї ситуації. Адже у відомстві не можуть передбачити точні параметри ворожих атак.

Харченко пояснив, чому складно зробити точний графік відключень: дивіться відео

Чи можливий обмін електроенергією між регіонами

Енергосистема України є цілісним "організмом". Утім, сьогодні, на жаль, іноді просто неможливо "перекинути" певну кількість електроенергії до регіонів, які цього потребують. Так, регіонам може бути необхідно більше електроенергії, аніж лінії дозволяють транспортувати.

Транзитні шляхи, які туди ведуть (до регіонів – 24 канал) – пошкоджені й це заважає транспортуванню від енергостанцій до споживачів,

– зауважив Харченко.

За його словами, в енергосистеми не вистачає потужності, щоб це зробити. Саме тому і вводять обмеження на споживання електроенергії.

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У яких регіонах 1 листопада не буде світла

Зранку в Укренерго повідомили, що сьогодні відключення світла заплановано у наступних регіонах: