Сами станции и генерация существенно не повреждены. Они имеют повреждения, но они не значительны. Об этом 24 каналу рассказал советник министра энергетики Александр Харченко.

Почему сложно сделать точный график отключений

На данный момент в части, касающейся гидроэлектростанций, не произошло критических повреждений. Однако захватчики нанесли удары по нескольким очень важным трансформаторным подстанциям и их нужно восстанавливать.

"Сейчас поставка значительному количеству украинцев происходит по временным схемам, не выдерживающим полной мощности", – сообщил Харченко.

Именно поэтому работает график отключений. В Минэнерго понимают, что украинцы хотят знать точный график отключений, но пока это невозможно сделать, потому что неизвестно, куда прилетит российская ракета.

К сожалению, сегодня из-за постоянных атак физически невозможно установить регулярный, точный и подлинный график отключений. Мы делаем все возможное, чтобы предупреждать людей и предоставлять информацию как можно скорее,

– объяснил советник министра энергетики.

Он призвал украинцев с пониманием отнестись к этой ситуации. Ведь в ведомстве не могут предусмотреть точные параметры вражеских атак.

Харченко объяснил, почему сложно сделать точный график отключений: смотрите видео

Возможен ли обмен электроэнергией между регионами

Энергосистема Украины является целостным "организмом". Впрочем, сегодня, к сожалению, иногда просто невозможно "перебросить" определенное количество электроэнергии в нуждающиеся регионы. Так, регионам может потребоваться больше электроэнергии, чем линии позволяют транспортировать.

Транзитные пути, которые туда ведут (в регионы – 24 канал) – повреждены и это мешает транспортировке от энергостанций до потребителей,

– заметил Харченко.

По его словам, у энергосистемы не хватает мощности, чтобы это сделать. Именно поэтому и вводится ограничение на потребление электроэнергии.

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В каких регионах 1 ноября не будет света

Утром в Укрэнерго сообщили, что сегодня отключение света запланировано в следующих регионах: