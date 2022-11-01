Сами станции и генерация существенно не повреждены. Они имеют повреждения, но они не значительны. Об этом 24 каналу рассказал советник министра энергетики Александр Харченко.
Почему сложно сделать точный график отключений
На данный момент в части, касающейся гидроэлектростанций, не произошло критических повреждений. Однако захватчики нанесли удары по нескольким очень важным трансформаторным подстанциям и их нужно восстанавливать.
"Сейчас поставка значительному количеству украинцев происходит по временным схемам, не выдерживающим полной мощности", – сообщил Харченко.
Именно поэтому работает график отключений. В Минэнерго понимают, что украинцы хотят знать точный график отключений, но пока это невозможно сделать, потому что неизвестно, куда прилетит российская ракета.
К сожалению, сегодня из-за постоянных атак физически невозможно установить регулярный, точный и подлинный график отключений. Мы делаем все возможное, чтобы предупреждать людей и предоставлять информацию как можно скорее,
– объяснил советник министра энергетики.
Он призвал украинцев с пониманием отнестись к этой ситуации. Ведь в ведомстве не могут предусмотреть точные параметры вражеских атак.
Харченко объяснил, почему сложно сделать точный график отключений: смотрите видео
Возможен ли обмен электроэнергией между регионами
Энергосистема Украины является целостным "организмом". Впрочем, сегодня, к сожалению, иногда просто невозможно "перебросить" определенное количество электроэнергии в нуждающиеся регионы. Так, регионам может потребоваться больше электроэнергии, чем линии позволяют транспортировать.
Транзитные пути, которые туда ведут (в регионы – 24 канал) – повреждены и это мешает транспортировке от энергостанций до потребителей,
– заметил Харченко.
По его словам, у энергосистемы не хватает мощности, чтобы это сделать. Именно поэтому и вводится ограничение на потребление электроэнергии.
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В каких регионах 1 ноября не будет света
Утром в Укрэнерго сообщили, что сегодня отключение света запланировано в следующих регионах:
- в Киеве;
- Киевской;
- Черниговской;
- Черкасской;
- Житомирской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Полтавской областях.