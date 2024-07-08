Пощастить не усім: кому не будуть відключати електроенергію через несплату

Якщо не сплачувати за спожиту електроенергію, споживача можуть відключити від загальної мережі. Однак, це правило не стосується певних категорій громадян.

Хто буде зі світлом попри борги

Уряд постановив, що взимку електроенергію не відключатимуть вразливим категоріям населення, зокрема малозабезпеченим особам. Щоб допомогти цим громадянам вчасно оплачувати комунальні послуги, уряд затвердив низку заходів.

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Наприклад, особи з вразливих категорій обслуговуються без черги й мають пріоритет у відновленні постачання після відключень. Крім того, ці громадяни мають право на безкоштовний, оперативний та якісний ремонт комунікацій.

Щоб полегшити процес виплат, особи з вразливих категорій можуть укласти угоду щодо перегляду умов погашення заборгованості. При цьому, пеня за прострочення нараховуватися не буде.

Відтак, згідно з рішенням Кабміну, до вразливої категорії належать: