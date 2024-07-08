Пощастить не усім: кому не будуть відключати електроенергію через несплату
8 липня 2024, 19:45Читать новость на русском
Джерело:ФПУ
Якщо не сплачувати за спожиту електроенергію, споживача можуть відключити від загальної мережі. Однак, це правило не стосується певних категорій громадян.
Хто буде зі світлом попри борги
Уряд постановив, що взимку електроенергію не відключатимуть вразливим категоріям населення, зокрема малозабезпеченим особам. Щоб допомогти цим громадянам вчасно оплачувати комунальні послуги, уряд затвердив низку заходів.
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Наприклад, особи з вразливих категорій обслуговуються без черги й мають пріоритет у відновленні постачання після відключень. Крім того, ці громадяни мають право на безкоштовний, оперативний та якісний ремонт комунікацій.Зауважте! Щоб полегшити процес виплат, особи з вразливих категорій можуть укласти угоду щодо перегляду умов погашення заборгованості. При цьому, пеня за прострочення нараховуватися не буде.
Відтак, згідно з рішенням Кабміну, до вразливої категорії належать:
- сім'ї, які мають більш як троє прийомних дітей;
- утримувачі дитячих будинків сімейного типу;
- жителі квартир, серед яких є особа, яка залежна від електричних медичних приладів;
- багатодітні сімʼї;
- особи з інвалідністю І або ІІ групи;
- люди, які доглядають за дітьми з інвалідністю або особами, що отримали каліцтво у дитинстві.