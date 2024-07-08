Хто буде зі світлом попри борги
Уряд постановив, що взимку електроенергію не відключатимуть вразливим категоріям населення, зокрема малозабезпеченим особам. Щоб допомогти цим громадянам вчасно оплачувати комунальні послуги, уряд затвердив низку заходів.
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Наприклад, особи з вразливих категорій обслуговуються без черги й мають пріоритет у відновленні постачання після відключень. Крім того, ці громадяни мають право на безкоштовний, оперативний та якісний ремонт комунікацій.
Відтак, згідно з рішенням Кабміну, до вразливої категорії належать:
- сім'ї, які мають більш як троє прийомних дітей;
- утримувачі дитячих будинків сімейного типу;
- жителі квартир, серед яких є особа, яка залежна від електричних медичних приладів;
- багатодітні сімʼї;
- особи з інвалідністю І або ІІ групи;
- люди, які доглядають за дітьми з інвалідністю або особами, що отримали каліцтво у дитинстві.