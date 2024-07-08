Уряд постановив, що взимку електроенергію не відключатимуть вразливим категоріям населення, зокрема малозабезпеченим особам. Щоб допомогти цим громадянам вчасно оплачувати комунальні послуги, уряд затвердив низку заходів.

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Наприклад, особи з вразливих категорій обслуговуються без черги й мають пріоритет у відновленні постачання після відключень. Крім того, ці громадяни мають право на безкоштовний, оперативний та якісний ремонт комунікацій.

Зауважте! Щоб полегшити процес виплат, особи з вразливих категорій можуть укласти угоду щодо перегляду умов погашення заборгованості. При цьому, пеня за прострочення нараховуватися не буде.

Відтак, згідно з рішенням Кабміну, до вразливої категорії належать: