Кто будет со светом несмотря на долги
Правительство постановило, что зимой электроэнергию не будут отключать уязвимым категориям населения, в частности малообеспеченным лицам. Чтобы помочь этим гражданам вовремя оплачивать коммунальные услуги, правительство утвердило ряд мер.
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Например, лица из уязвимых категорий обслуживаются без очереди и имеют приоритет в восстановлении снабжения после отключений. Кроме того, эти граждане имеют право на бесплатный, оперативный и качественный ремонт коммуникаций.
Поэтому, согласно решению Кабмина, к уязвимой категории относятся:
- семьи, которые имеют более трех приемных детей;
- держатели детских домов семейного типа;
- жители квартир, среди которых есть лицо, что зависит от электрических медицинских приборов;
- многодетные семьи;
- лица с инвалидностью І или ІІ группы;
- люди, которые ухаживают за детьми с инвалидностью или лицами, получившими увечье в детстве.