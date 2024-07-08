Правительство постановило, что зимой электроэнергию не будут отключать уязвимым категориям населения, в частности малообеспеченным лицам. Чтобы помочь этим гражданам вовремя оплачивать коммунальные услуги, правительство утвердило ряд мер.

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Например, лица из уязвимых категорий обслуживаются без очереди и имеют приоритет в восстановлении снабжения после отключений. Кроме того, эти граждане имеют право на бесплатный, оперативный и качественный ремонт коммуникаций.

Обратите внимание! Чтобы облегчить процесс выплат, лица из уязвимых категорий могут заключить соглашение о пересмотре условий погашения задолженности. При этом, пеня за просрочку начисляться не будет.

Поэтому, согласно решению Кабмина, к уязвимой категории относятся: