Когда вырастет стоимость газоснабжения

Эксперт Олег Попенко сообщил, что некоторые тарифы могут увеличиться уже этой осенью. Речь идет о стоимости отопления и газоснабжения.

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Олег Попенко Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Насколько я знаю, Верховная Рада Украины серьезно рассматривает вопрос возможного поднятия тарифа на газ, на распределение газа и тепло уже этой осенью. Пока что нет достаточного количества голосов, чтобы за это проголосовали, но работа идет.

По словам Попенко, стоимость электроэнергии может достичь 7 гривен за киловатт-час. Будущее значение тарифа на газ пока неизвестно.

Когда увеличится цена электроэнергии

По состоянию на теперь, стоимость электроэнергии составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Этот тариф вырос в июне. Ранее он составлял 2,64 гривны за киловатт-час.

Нынешний тариф должен действовать до 1 мая 2025 года. Чиновники подтверждают, что пока стоимость электроэнергии будет оставаться без изменений.

Напомним! Ранее стало известно, что МВФ предоставит Украине помощь в размере 8 миллиардов долларов, при условии выполнения определенных договоренностей. В частности, в меморандуме говорится о повышении тарифов.