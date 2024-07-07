Когда вырастет стоимость газоснабжения
Эксперт Олег Попенко сообщил, что некоторые тарифы могут увеличиться уже этой осенью. Речь идет о стоимости отопления и газоснабжения.
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Насколько я знаю, Верховная Рада Украины серьезно рассматривает вопрос возможного поднятия тарифа на газ, на распределение газа и тепло уже этой осенью. Пока что нет достаточного количества голосов, чтобы за это проголосовали, но работа идет.
По словам Попенко, стоимость электроэнергии может достичь 7 гривен за киловатт-час. Будущее значение тарифа на газ пока неизвестно.
Когда увеличится цена электроэнергии
По состоянию на теперь, стоимость электроэнергии составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Этот тариф вырос в июне. Ранее он составлял 2,64 гривны за киловатт-час.
Нынешний тариф должен действовать до 1 мая 2025 года. Чиновники подтверждают, что пока стоимость электроэнергии будет оставаться без изменений.