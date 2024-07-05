Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что по условиям экономического бронирования работник в месяц должен получать 30 – 35 тысяч гривен. Он отметил, что эта сумма должна быть официальной, с которой работодатель платит налоги.

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Экономическая ситуация в Украине

Кабинет Министров Украины принял Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 годы. По словам Олега Пендзина, этот документ в будущем будет иметь определенные последствия.

Первое, каждый год в бюджет Украины должно дополнительно поступать 350 миллиардов гривен. Второе, на этот период будут заморожены социальные стандарты. Он пояснил, что в течение трех лет заработная плата не будет расти, также не будет индексироваться прожиточный минимум.

"Эти вещи внедряются не просто так, ведь есть большая нехватка денег. Для того чтобы Украина могла продолжать борьбу в войне против России в 2025 году, нам надо 2,2 триллиона на безопасность обороны. Это все налоги и сборы", – сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Почему необходимо экономическое бронирование

Пендзин отметил, что сейчас Украине необходимо обеспечить безопасность и оборону, однако есть проблема с отсутствием денег.

Экономическое бронирование – это способ хоть каким-то образом дополнительно получить средства. Важно добавить, что за это платят не отдельные люди, а бизнес, который работает,

– высказался он.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба отметил, что все финансовое содержание украинских военных идет из государственного бюджета. Те деньги, что им платят, Украина получает из налогов и сборов от бизнеса. Поэтому очень важно, чтобы бизнес работал и развивался.

Как бы кому-то не нравилось экономическое бронирование, но оно необходимо. За него надо голосовать уже, потому что бизнес скорее уходит в тень, чем остается на свету,

– отметил Олег Пендзин.