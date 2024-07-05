Юрист Марина Бекало объяснила, что ждет военнообязанных, которых остановили на улице для проверки документов. По ее словам, все зависит от того, были ли обновлены персональные данные через ТЦК и СП, ЦНАП или "Резерв +" , а также есть ли в наличии действующий военно-учетный документ.

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Когда в таких условиях могут вручить повестку

В любом случае, при остановке в общественных местах, представители ТЦК и СП или полиции имеют право проверять военно-учетные документы. В частности, и, действуют ли они, а также, соответствуют ли они данным/сведениям, содержащихся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР).

Если во время проверки обнаружат отсутствие ВОД, или сведений о взятии/исключении с воинского учета, или будет несоответствие сведений/данных содержащихся в ВОД со сведениями ЕГРПВР, то такому военнообязанному лицу будет вручена повестка в ТЦК и СП на обновление учетных данных.

К военно-учетным данным входят:

паспортные данные и налоговый номер;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

образование (гражданское, военное);

специальность (военно-учетная);

место работы и должность (место учебы);

адрес задекларированного (зарегистрированного) места жительства;

адрес фактического проживания, номер телефона, электронная почта;

данные о составе семьи (родители, жена/муж, дети);

данные о состоянии здоровья (степень годности к военной службе) по заключению ВВК.

Информация о степени годности к военной службе является военно-учетными данными, и без фактического прохождения ВВК ее установить невозможно.

Юрист также отметила, что любые действия представителей ТЦК и СП с полицейскими в общественных местах, на блок-постах или на границе, связанные с проверкой ВОД и/или вручением повесток в ТЦК и СП вероятнее всего будут считаться законными.