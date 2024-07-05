Сейчас выезжать из страны имеет право относительно небольшое количество украинских мужчин.
Смотрите также Военный учет женщин: какие профессии подлежат мобилизации и какие штрафы грозят
Кто имеет право на пересечение государственной границы
Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в действие 18 мая, право на пересечение имеют:
- юноши до 18 лет;
- мужчины в возрасте более чем 60 лет;
- лица исключены из воинского учета по состоянию здоровья;
- лица с инвалидностью 1, 2, 3 группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;
- лица, которые получили отсрочку из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья (на лечение, реабилитацию);
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу из-за профессии.
Однако важно, что при планировании выезда из Украины все равно необходимо предварительно уточнить свои данные в ТЦК и СП и внести информацию о получении отсрочки в свой военно-учетный документ.
Мужчины, которые имеют право на пересечение границы, должны предоставить пограничникам этот документ пограничникам.
То есть, к примеру, если раньше многодетный отец имел право пересекать границу только с удостоверением многодетного отца или свидетельствами о рождении детей, но сейчас он должен также иметь при себе военно-учетный документ с обновленными данными и справку о наличии отсрочки по этому основанию.
Стоит отметить, что выезд военнообязанных женщин за границу является свободным. Выезжать из страны не могут только те украинки, которые уже служат по контракту и госслужащие.