Сейчас выезжать из страны имеет право относительно небольшое количество украинских мужчин.

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Кто имеет право на пересечение государственной границы

Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в действие 18 мая, право на пересечение имеют:

юноши до 18 лет;

мужчины в возрасте более чем 60 лет;

лица исключены из воинского учета по состоянию здоровья;

лица с инвалидностью 1, 2, 3 группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;

лица, которые получили отсрочку из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья (на лечение, реабилитацию);

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу из-за профессии.

Однако важно, что при планировании выезда из Украины все равно необходимо предварительно уточнить свои данные в ТЦК и СП и внести информацию о получении отсрочки в свой военно-учетный документ.

Мужчины, которые имеют право на пересечение границы, должны предоставить пограничникам этот документ пограничникам.

То есть, к примеру, если раньше многодетный отец имел право пересекать границу только с удостоверением многодетного отца или свидетельствами о рождении детей, но сейчас он должен также иметь при себе военно-учетный документ с обновленными данными и справку о наличии отсрочки по этому основанию.

Стоит отметить, что выезд военнообязанных женщин за границу является свободным. Выезжать из страны не могут только те украинки, которые уже служат по контракту и госслужащие.