Заметим, что мобилизация женщин остается добровольной. Работодатели также обязаны контролировать постановку на учет своих сотрудниц.

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Что известно о мобилизации женщин

В Украине женщины с определенными медицинскими специальностями обязаны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. Согласно закону о мобилизации, если они не появятся в ТЦК, им грозит штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Добавим, что мобилизация женщин с 1 июля остается добровольной, однако представительницы определенных медицинских профессий должны обязательно стать на учет.

Какие женщины являются военнообязанными:

  • физическая терапия;
  • медицинская и психологическая реабилитация;
  • общественное здоровье;
  • физическая реабилитация;
  • промышленная фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санитария и экспертиза;
  • стоматология;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технологии медицинской диагностики и лечения;
  • биомедицинская инженерия;
  • биотехнологии и биоинженерия;
  • профессионалы патологии;
  • токсикология;
  • фармакология;
  • физиологии и эпидемиология.

Заметим, что отныне без приписного свидетельства женщины-медики не смогут трудоустроиться. Работодатели также обязаны контролировать постановку на учет своих сотрудниц. Женщинам, которых исключено с воинского учета, обновлять данные в ТЦК не нужно.

Постановка на учет женщин проводится при получении медицинской специальности в учебном заведении или при трудоустройстве. Для этого медики должны пройти военно-врачебную комиссию.