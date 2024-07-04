Заметим, что мобилизация женщин остается добровольной. Работодатели также обязаны контролировать постановку на учет своих сотрудниц.
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Что известно о мобилизации женщин
В Украине женщины с определенными медицинскими специальностями обязаны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. Согласно закону о мобилизации, если они не появятся в ТЦК, им грозит штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.
Добавим, что мобилизация женщин с 1 июля остается добровольной, однако представительницы определенных медицинских профессий должны обязательно стать на учет.
Какие женщины являются военнообязанными:
- физическая терапия;
- медицинская и психологическая реабилитация;
- общественное здоровье;
- физическая реабилитация;
- промышленная фармацевтика;
- фармацевтика;
- санитария и экспертиза;
- стоматология;
- медицина;
- медсестринство;
- технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия;
- биотехнологии и биоинженерия;
- профессионалы патологии;
- токсикология;
- фармакология;
- физиологии и эпидемиология.
Заметим, что отныне без приписного свидетельства женщины-медики не смогут трудоустроиться. Работодатели также обязаны контролировать постановку на учет своих сотрудниц. Женщинам, которых исключено с воинского учета, обновлять данные в ТЦК не нужно.
Постановка на учет женщин проводится при получении медицинской специальности в учебном заведении или при трудоустройстве. Для этого медики должны пройти военно-врачебную комиссию.