Заметим, что мобилизация женщин остается добровольной. Работодатели также обязаны контролировать постановку на учет своих сотрудниц.

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Что известно о мобилизации женщин

В Украине женщины с определенными медицинскими специальностями обязаны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. Согласно закону о мобилизации, если они не появятся в ТЦК, им грозит штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Добавим, что мобилизация женщин с 1 июля остается добровольной, однако представительницы определенных медицинских профессий должны обязательно стать на учет.

Какие женщины являются военнообязанными:

физическая терапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармацевтика;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

токсикология;

фармакология;

физиологии и эпидемиология.

Заметим, что отныне без приписного свидетельства женщины-медики не смогут трудоустроиться. Работодатели также обязаны контролировать постановку на учет своих сотрудниц. Женщинам, которых исключено с воинского учета, обновлять данные в ТЦК не нужно.

Обратите внимание! Женщинам, которых исключено с воинского учета, данные в ТЦК можно не обновлять.

Постановка на учет женщин проводится при получении медицинской специальности в учебном заведении или при трудоустройстве. Для этого медики должны пройти военно-врачебную комиссию.