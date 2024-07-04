Зауважимо, що мобілізація жінок залишається добровільною. Роботодавці також зобов'язані контролювати постановку на облік своїх співробітниць.
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Що відомо про мобілізацію жінок
В Україні жінки з певними медичними спеціальностями зобов'язані оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Згідно з законом про мобілізацію, якщо вони не з'являться в ТЦК, їм загрожує штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.
Додамо, що мобілізація жінок із 1 липня залишається добровільною, однак представниці певних медичних професій повинні обов'язково стати на облік.
Які жінки є військовозобов'язаними:
- фізична терапія;
- медична та психологічна реабілітація;
- громадське здоров'я;
- фізична реабілітація;
- промислова фармацевтика;
- фармацевтика;
- санітарія та експертиза;
- стоматологія;
- медицина;
- медсестринство;
- технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія;
- біотехнології та біоінженерія;
- професіонали патології;
- токсикологія;
- фармакологія;
- фізіології та епідеміологія.
Зауважимо, що відтепер без приписного свідоцтва жінки-медики не зможуть працевлаштуватися. Роботодавці також зобов'язані контролювати постановку на облік своїх співробітниць. Жінкам, яких виключено з військового обліку, оновлювати дані в ТЦК не потрібно.
Взяття на облік жінок проводиться під час здобуття медичної спеціальності в навчальному закладі або під час працевлаштування. Для цього медики мають пройти військово-лікарську комісію.