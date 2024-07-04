Зауважимо, що мобілізація жінок залишається добровільною. Роботодавці також зобов'язані контролювати постановку на облік своїх співробітниць.

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Що відомо про мобілізацію жінок

В Україні жінки з певними медичними спеціальностями зобов'язані оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Згідно з законом про мобілізацію, якщо вони не з'являться в ТЦК, їм загрожує штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Додамо, що мобілізація жінок із 1 липня залишається добровільною, однак представниці певних медичних професій повинні обов'язково стати на облік.

Які жінки є військовозобов'язаними:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіології та епідеміологія.

Зауважимо, що відтепер без приписного свідоцтва жінки-медики не зможуть працевлаштуватися. Роботодавці також зобов'язані контролювати постановку на облік своїх співробітниць. Жінкам, яких виключено з військового обліку, оновлювати дані в ТЦК не потрібно.

Зверніть увагу! Жінкам, яких виключено з військового обліку, дані в ТЦК можна не оновлювати.

Взяття на облік жінок проводиться під час здобуття медичної спеціальності в навчальному закладі або під час працевлаштування. Для цього медики мають пройти військово-лікарську комісію.