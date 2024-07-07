Коли зросте вартість газопостачання

Експерт Олег Попенко повідомив, що деякі тарифи можуть збільшитись уже цієї осені. Йдеться про вартість опалення та газопостачання.

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Олег Попенко Голова Спілки споживачів комунальних послуг Наскільки я знаю, Верховна Рада України серйозно розглядає питання можливого підняття тарифу на газ, на розподіл газу й тепло вже цієї осені. Поки що немає достатньої кількості голосів, щоб за це проголосували, але робота йде.

За словами Попенко, вартість електроенергії може сягнути 7 гривень за кіловат-годину. Майбутнє значення тарифу на газ поки невідоме.

Коли збільшиться ціна електроенергії

Станом на тепер, вартість електроенергії складає 4,32 гривні за кіловат-годину. Цей тариф зріс у червні. Раніше він складав 2,64 гривні за кіловат-годину.

Теперішній тариф має діяти до 1 травня 2025 року. Урядовці підтверджують, що поки вартість електроенергії залишатиметься без змін.

Нагадаємо! Раніше стало відомо, що МВФ надасть Україні допомогу у розмірі 8 мільярдів доларів, за умови виконання певних домовленостей. Зокрема, у меморандумі йдеться про підвищення тарифів.