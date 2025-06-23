Частина Львівщини залишиться без газу: які терміни та в чому причина

Через планові роботи газопостачання припинять для понад 4 000 абонентів. Без газу залишаться понад 20 населених пунктів.

Де на Львівщині не буде газу

Газопостачання вимикають на території Самбірського управління експлуатації газового господарства, повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську філію "Газмережі".

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Тимчасово буде припинено газопостачання для 4 188 абонентів у населених пунктах:

м. Турка

с. Ільник

с. Завадівка

с. Лосинець

с. Шум'яч

с. Присліп

с. Хатки

с. Малі Новосілки

с. Великі Новосілки

с. Боєвичі

с. Гориславичі

с. Биків

с. Радохінці

с. Плешевичі

с. Тишковичі

с. Боратин

с. Циків

с. Хідновичі

с. Гусаків

с. Буців

с. Поповичі

с. Шегині

Коли на Львівщині не буде газу

Газопостачання припинять 25-26 червня через проведення планових робіт.

Відключення відбудеться з 8:00 середи, 25 червня. Відновлення газопостачання відбудеться після 12:00, четверга, 26 червня, в міру виконання робіт.