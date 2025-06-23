Де на Львівщині не буде газу

Газопостачання вимикають на території Самбірського управління експлуатації газового господарства, повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську філію "Газмережі".

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Тимчасово буде припинено газопостачання для 4 188 абонентів у населених пунктах:

  • м. Турка
  • с. Ільник
  • с. Завадівка
  • с. Лосинець
  • с. Шум'яч
  • с. Присліп
  • с. Хатки
  • с. Малі Новосілки
  • с. Великі Новосілки
  • с. Боєвичі
  • с. Гориславичі
  • с. Биків
  • с. Радохінці
  • с. Плешевичі
  • с. Тишковичі
  • с. Боратин
  • с. Циків
  • с. Хідновичі
  • с. Гусаків
  • с. Буців
  • с. Поповичі
  • с. Шегині

Коли на Львівщині не буде газу

Газопостачання припинять 25-26 червня через проведення планових робіт.

Відключення відбудеться з 8:00 середи, 25 червня. Відновлення газопостачання відбудеться після 12:00, четверга, 26 червня, в міру виконання робіт.