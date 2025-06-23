Де на Львівщині не буде газу
Газопостачання вимикають на території Самбірського управління експлуатації газового господарства, повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську філію "Газмережі".
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Тимчасово буде припинено газопостачання для 4 188 абонентів у населених пунктах:
- м. Турка
- с. Ільник
- с. Завадівка
- с. Лосинець
- с. Шум'яч
- с. Присліп
- с. Хатки
- с. Малі Новосілки
- с. Великі Новосілки
- с. Боєвичі
- с. Гориславичі
- с. Биків
- с. Радохінці
- с. Плешевичі
- с. Тишковичі
- с. Боратин
- с. Циків
- с. Хідновичі
- с. Гусаків
- с. Буців
- с. Поповичі
- с. Шегині
Коли на Львівщині не буде газу
Газопостачання припинять 25-26 червня через проведення планових робіт.
Відключення відбудеться з 8:00 середи, 25 червня. Відновлення газопостачання відбудеться після 12:00, четверга, 26 червня, в міру виконання робіт.